Dallas: pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y se prevé escasa nubosidad. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 4.35 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:08 h y se marchará a las 18:15 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 79 grados Fahrenheit (7 y 26 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 6% por la mañana, 2% por la tarde y 6% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.