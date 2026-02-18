El expresidente Juan Orlando Hernández recibió trato especial tras indulto de Trump, incluyendo hotel de lujo en NY

El presidente Donald Trump emprendió una intensa campaña contra los narcoterroristas latinoamericanos que inundan Estados Unidos con “veneno letal”.

Como justificación para este propósito, se han realizado decenas de ataques militares contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de 140 muertos.

Además, a principios de enero ordenó un asalto militar de las fuerzas estadounidenses que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trajo a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

Sin embargo, parece que no todos los acusados por narcotráfico son tratados con el mismo rigor, como es el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue juzgado y condenado en Estados Unidos en 2024 y sentenciado a 45 años de prisión por aceptar sobornos y permitir que los narcotraficantes exportaran más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Y es que, luego de que el acusado afirmó que ha sido “tratado con mucha dureza e injustamente”, el 1 de diciembre Trump lo indultó tras cumplir menos de cuatro de esos 45 años.

Pero la magnanimidad del gobierno federal no terminó ahí. El día de su liberación, según los registros, Hernández tenía vigente una orden de detención migratoria (una solicitud para que las agencias policiales detuvieran a extranjeros para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas los recogiera).

En este caso, también, el trato que la administración Trump dio a Hernández difirió de sus objetivos públicos. Otros extranjeros atrapados en recientes redadas migratorias, la gran mayoría de los cuales no tienen antecedentes penales, se han enfrentado a rápidos intentos de deportarlos, incluso a países donde podrían enfrentar amenazas. Pero en el caso de Hernández, la Oficina Federal de Prisiones se apresuró a lograr que se retirara su orden de detención para que pudiera salir libre.

Y Hernández no salió de la prisión sin más. A pesar de la persistente escasez de presupuesto y personal, los funcionarios penitenciarios pagaron horas extras a un equipo táctico especializado para trasladar a Hernández desde un centro de alta seguridad en Virginia Occidental hasta el famoso hotel de cinco estrellas Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York, según registros y tres personas familiarizadas con la situación entrevistadsas por el sitio ProPublica.

Antes de irse, Hernández pudo usar el teléfono gubernamental del capitán para hablar con el subdirector del sistema penitenciario federal, Joshua Smith, quien fue condenado por conspiración para narcotráfico antes de que Trump lo indultara en 2021.

“La administración le tendió la alfombra roja”, dijo a ProPublica Joe Rojas, trabajador penitenciario jubilado y exlíder sindical, quien ha estado hablando con los medios en nombre del personal que teme represalias por hacerlo desde que los líderes de la oficina dejaron de reconocer al sindicato el año pasado. “El personal está indignado”.

Renato Stabile, el abogado de oficio que representa a Hernández, quien ha mantenido durante mucho tiempo su inocencia, dijo que el trato que recibió su cliente fue apropiado.

“Sería particularmente cruel conceder un indulto a alguien y liberarlo de la prisión, solo para que lo enviaran de inmediato de regreso a un lugar como Honduras, donde lo habrían arrestado de inmediato o habría sido asesinado allí mismo por elementos criminales que querían hacerle daño”, declaró Stabile a ProPublica.

Un portavoz de la Oficina de Prisiones (BOP) afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que la oficina no analiza las condiciones de confinamiento ni los procedimientos de seguridad, y que las normas de conducta de los empleados prohíben al personal dar un trato preferencial a los presos. “Quienes incumplan esta norma pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo la expulsión del servicio federal y el procesamiento penal”, afirma el comunicado.

La investigación que finalmente atrapó a Hernández se extendió a lo largo de varias presidencias estadounidenses. A pesar de los inminentes problemas legales en Estados Unidos y las acusaciones generalizadas de corrupción en su país, Hernández fue considerado un aliado clave de Estados Unidos durante las administraciones de Obama y la primera de Trump, aparentemente debido a su aparente disposición a ayudar a abordar los problemas del narcotráfico y la migración.

En 2012, como presidente del Congreso Nacional de Honduras, impulsó una reforma legal que permitía la extradición de presuntos delincuentes a Estados Unidos, una reforma que, según señaló su abogado, irónicamente se utilizó posteriormente para extraditarlo.

Pero en 2018, a menos de la mitad del segundo mandato presidencial de Hernández, la DEA arrestó a su hermano menor, el excongresista hondureño Tony Hernández, en Miami por una serie de cargos de tráfico de armas y drogas.

