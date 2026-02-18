Houston: pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 18 de febrero llegará fundamentalmente nublado. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 5 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:59 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:13 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

