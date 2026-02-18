La flota VIP de la Fuerza Aérea será repintada con los colores preferidos de Trump: CBS

La icónica combinación azul y blanco que ha distinguido por décadas a los aviones presidenciales de Estados Unidos está por desaparecer. La Fuerza Aérea comenzó a sustituir el histórico esquema adoptado en la era de John F. Kennedy por una nueva paleta en azul marino oscuro, rojo intenso y dorado, los colores preferidos del presidente Donald Trump, según reportó CBS News.

El rediseño no se limitará al avión presidencial conocido como Air Force One. También abarcará otras aeronaves de la flota ejecutiva, incluido un Boeing 747-8i donado por Qatar que actualmente es adaptado para funciones presidenciales, así como los modelos C-32 que transportan a la primera dama, altos funcionarios del gabinete y al vicepresidente —cuando este último viaja a bordo, la aeronave utiliza el distintivo Air Force Two.

La imagen difundida en redes muestra el fuselaje en blanco con la parte inferior en azul oscuro, dividido por líneas roja y dorada. En la cola destaca una bandera estadounidense en movimiento, un elemento similar al que adorna el jet privado del mandatario.

Adiós al diseño de Jacqueline Kennedy

El clásico tono azul “petirrojo” fue elegido personalmente por la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis a inicios de la década de 1960 y se convirtió en símbolo visual del poder ejecutivo estadounidense. Desde entonces, ha identificado a los aviones presidenciales que han servido a mandatarios de ambos partidos.

Sin embargo, el presidente Trump ha impulsado desde su primer mandato la adopción de un esquema más “patriótico”. En 2018, durante su primera administración, presentó un modelo con los colores rojo, azul marino y blanco para los nuevos VC-25B —la versión del Departamento de Defensa del Boeing 747— que reemplazarán a los actuales aviones en servicio desde la presidencia de George H.W. Bush.

Ese diseño fue cancelado posteriormente por el entonces presidente Joe Biden, pero ahora, en su segundo mandato, Trump reactivó el plan y ordenó su implementación en toda la flota ejecutiva.

La Fuerza Aérea confirmó que el nuevo requisito de pintura aplicará tanto a los futuros VC-25B como a otros aviones de transporte ejecutivo. Mientras tanto, la compañía Boeing continúa trabajando en la nueva generación del Air Force One bajo el contrato firmado en 2018, un proyecto que ha enfrentado retrasos y sobrecostos.

La transición hacia los colores de Trump ya se ha extendido a otras agencias. Aviones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya lucen estos colores; de hecho, la secretaria del DHS, Kristi Noem, utilizó recientemente un Gulfstream 700 con este diseño para un evento oficial en Arizona, y la primera dama, Melania Trump, fue vista utilizando una de estas unidades en un viaje reciente a Mar-a-Lago.

Aunque la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre el costo total de este proceso de repintado, la Fuerza Aérea justificó que el cambio se está realizando de manera progresiva, aprovechando que las aeronaves entran a los hangares para sus reparaciones y mantenimiento programados.

Con esta medida, Trump finalmente logra imponer su sello visual en la flota más vigilada del mundo, un objetivo que fue frenado durante la administración de Joe Biden pero que hoy es una realidad en los cielos.

