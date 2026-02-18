Lamprey MMAUV, el dron submarino que convierte un buque aliado en plataforma de despliegue silenciosa

Lockheed Martin acaba de revelar el Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle (MMAUV), un dron submarino diseñado para pegarse al casco de buques o submarinos aliados, viajar con ellos hasta el área de operaciones y, una vez allí, separarse para ejecutar misiones que van de la vigilancia al ataque con torpedos y el lanzamiento de drones aéreos.

En otras palabras, es un sistema de última generación que encaja con la guerra del futuro, donde los dispositivos no tripulados y autónomos ganan peso porque extienden el alcance, reducen riesgos para las tripulaciones y complican la defensa del adversario.

Qué es el Lamprey MMAUV y para qué sirve

El Lamprey es un vehículo submarino no tripulado (UUV) de concepto “multi-misión” que Lockheed Martin presenta como una plataforma modular, capaz de operar desde el fondo marino hasta la superficie, con cargas útiles intercambiables según el objetivo, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, señuelos o efectos cinéticos. Su rasgo diferencial es la idea de “hitchhiking”, puede adherirse a un barco o submarino aliado para desplazarse de forma discreta y llegar con batería cargada al teatro de operaciones, sin que el buque nodriza tenga que modificarse para llevarlo.

Ese enfoque busca resolver un problema clásico de los drones submarinos, cómo equilibrar autonomía, alcance y carga útil sin depender constantemente de una cadena logística visible. En el material público, la compañía describe opciones de recarga durante el tránsito, por ejemplo, mediante “hydrogenators” para cargar baterías, y la capacidad de merodear en el fondo del océano, lo que abre la puerta a misiones persistentes y emboscadas en puntos sensibles.

Cómo puede disparar torpedos y lanzar drones desde el mar

A diferencia de muchos UUV pensados sobre todo para mapeo o ISR, Lamprey se presenta directamente como un sistema con capacidad de combate, puede lanzar torpedos antisubmarinos y desplegar señuelos bajo el agua. En superficie o cerca de ella, también puede lanzar vehículos aéreos no tripulados para reconocimiento o incluso ataques cinéticos, una promesa que apunta a un tipo de guerra multidominio en la que un activo submarino sirve de trampolín para efectos en el aire.

Visto en clave de operaciones navales modernas, eso convierte al dron en una especie de “caja de herramientas” táctica, esconderse, observar, engañar y golpear, con la posibilidad de actuar en red con otros sistemas no tripulados y, potencialmente, participar en despliegues tipo enjambre. El mensaje de Lockheed Martin es claro, autonomía más modularidad para aumentar la flexibilidad operativa en un entorno marítimo cada vez más vigilado y disputado.

Por qué los drones submarinos serán clave en la guerra del futuro

El Lamprey ilustra una tendencia que ya venían siguiendo las marinas, desplegar capacidades distribuidas y difíciles de atribuir o detectar, especialmente en zonas negadas donde operar con plataformas tripuladas resulta más arriesgado. Su capacidad de viajar oculto pegado al casco de un aliado añade una capa extra de incertidumbre para el adversario, porque reduce señales logísticas y permite sembrar presencia en chokepoints o áreas estratégicas con menos exposición.

En ese marco, la promesa no es solo tecnológica, sino el poder contar con una flota que integra UUV armados, señuelos y lanzadores de drones aéreos puede saturar sensores enemigos, crear falsas pistas y abrir ventanas para ataques coordinados.

Si este tipo de sistemas madura, con coste, producción, autonomía real y reglas de empleo, su papel podría volverse significativo en el frente de batalla marítimo, precisamente porque traslada parte del riesgo desde las tripulaciones hacia máquinas diseñadas para operar en silencio, con persistencia y capacidad de sorpresa.

