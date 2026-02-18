San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este miércoles 18 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1009.8 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:11 h y el crepúsculo será a las 18:26 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 84 grados Fahrenheit (18 y 29 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

