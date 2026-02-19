EE.UU. sancionó a una red de fraude de tiempos compartidos liderada por el CJNG en Puerto Vallarta

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a una red de fraude de tiempo compartido liderada por el grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida se dirige a Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red. Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico del CJNG.

El grupo criminal es un cártel terrorista brutalmente violento que continúa diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible.

Estas actividades generan importantes ingresos para la organización a expensas de las víctimas, ciudadanas estadounidenses. El fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas y robarles los ahorros de toda su vida.

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned a timeshare fraud network—including a Mexican timeshare resort near Puerto Vallarta—led by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion. These activities generate significant proceeds for the organization at the… — Treasury Department (@USTreasury) February 19, 2026

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses”, agregó.

Operan mediante cómplices en complejos turísticos

El fraude de tiempo compartido en México ha afectado a las víctimas estadounidenses durante décadas, costándoles cientos de millones de dólares y enriqueciendo a organizaciones criminales como el CJNG.

En los últimos tres años, los componentes del Departamento del Tesoro, incluyendo la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), han realizado un esfuerzo sostenido para exponer y contrarrestar esta amenaza.

La acción de hoy refleja la culminación de una investigación coordinada del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en Nueva York, en la que participan la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Los cárteles generalmente obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México de cómplices internos en complejos turísticos de tiempo compartido.

Después de obtener información sobre los propietarios de tiempo compartido, los cárteles, a través de sus centros de llamadas, se comunican con las víctimas por teléfono o correo electrónico y afirman ser corredores de tiempo compartido externos con sede en Estados Unidos.

