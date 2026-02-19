El novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, detalla cómo gestionan el “estrés” en su relación

El novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, ofreció una visión íntima de la dinámica de su relación, revelando cómo la pareja maneja los desacuerdos de manera saludable y constructiva.

En una reciente aparición en el podcast ‘Ced with Intention’, publicado el 12 de febrero, el hipnoterapeuta y entrenador de bienestar de 50 años admitió que, como cualquier pareja, él y la estrella de ‘Friends’ enfrentan ocasionalmente pequeños roces.

Sin embargo, lo que distingue a su vínculo es la decisión consciente de abordar estos momentos desde la comunicación.

“Paso mucho tiempo con mi novia. Pasamos mucho tiempo juntos en casa. A veces, tenemos pequeños problemas que surgen”, compartió Curtis.

Ante estas situaciones, explicó que tienen una elección: “Tenemos la oportunidad de callarnos y enojarnos, o salir de casa, o pensarlo y meditar sobre cómo cambiarlo, o podemos decir: ‘Oye, esto es lo que pasó, lo siento’ y hacer la reparación”.

Para Curtis, el concepto de “reparación” es fundamental. No se trata solo de una disculpa, se trata de un compromiso genuino de cambio para evitar que el conflicto se repita. “Porque una vez que haces una reparación y vuelve a ocurrir cinco veces más, nadie confía en ello”, enfatizó.

Reglas en la relación

El autor del libro “Book of Possibility” también destacó la importancia de la proactividad en una relación, sugiriendo que las parejas deberían “establecer de antemano las reglas” para respetar los estilos de comunicación del otro.

“Estamos todos tan jodidos que, a menos que empecemos a ser realmente proactivos y conscientes al respecto, entonces todas nuestras cosas internas surgirán por todos lados y no sabremos cómo experimentarlas juntos”, explicó.

Curtis y Aniston, de 57 años, fueron vinculados por primera vez en julio de 2025 y oficializaron su romance en noviembre del mismo año, cuando Aniston compartió un emotivo homenaje por el 50º cumpleaños de su novio en Instagram.

La pareja, que fue presentada por amigos en común, construyó su relación sobre una base de amistad. Curtis reveló en el programa ‘Today’ el mes pasado que su romance no fue instantáneo, sino que “conversaron un buen rato” y “se hicieron amigos” antes de que la relación evolucionara, un proceso que, según dijo, “tomó mucho tiempo”.

