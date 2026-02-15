¿Cuál es el secreto de Jennifer Aniston para mantenerse en forma a sus 57 años?

Jennifer Aniston sigue siendo el máximo referente de bienestar en Hollywood. Al cumplir 57 años este 11 de febrero, la actriz compartió los pilares de su rutina de entrenamiento y alimentación, demostrando que la vitalidad en la madurez es el resultado de la constancia y, sobre todo, de aprender a escuchar al cuerpo.

De acuerdo con el Daily Mail, lejos de las dietas “milagro”, Aniston apuesta por el ayuno intermitente (método 16/8), concentrando sus comidas en una ventana de ocho horas. Su día comienza con agua tibia con limón, seguida de un café con leche baja en grasa.

El eje de su alimentación es un alto consumo de proteínas y un bajo aporte de carbohidratos y azúcares. Entre sus platos favoritos destacan la avena enriquecida con claras de huevo para mayor saciedad, batidos con péptidos de colágeno y antioxidantes, y almuerzos ligeros de atún con ensalada de lentejas y pepino.

Sin embargo, su secreto para mantener la constancia es la flexibilidad: “Me permito una pasta carbonara cada par de semanas”, confesó, eliminando la culpa de su vocabulario.

Entrenamiento inteligente, no agotador

A diferencia de sus años de rutinas de alto impacto que terminaron por desgastar sus articulaciones, Aniston ha transformado su entrenamiento. Actualmente es embajadora del método Pvolve, que utiliza resistencia funcional para trabajar “micromúsculos” que el ejercicio tradicional ignora.

“Soy más inteligente a la hora de hacer ejercicio”, explicó. Su rutina actual combina fuerza, estabilidad y cardio de bajo impacto, centrándose en la longevidad y en evitar lesiones.

Para Jennifer, la clave del éxito a los 57 años no es el “no pain, no gain”, sino la eficiencia y el respeto por el estado físico actual, complementado siempre con una sólida higiene del sueño y meditación diaria.

