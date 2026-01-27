Novio de Jennifer Aniston reveló cómo comenzó su relación

Tras meses de especulaciones y apariciones públicas que confirmaron su solidez como pareja, Jim Curtis, el actual novio de Jennifer Aniston, decidió compartir finalmente cómo surgió la chispa entre ellos.

Durante una reciente entrevista en el programa Today, Curtis ofreció detalles exclusivos sobre el origen de su romance, destacando que la base de su unión fue una amistad que se cocinó “a fuego lento”.

Según reveló el experto en bienestar y autor de The Book of Possibility, la pareja se conoció a través de amigos en común. Sin embargo, a diferencia de los flechazos instantáneos de Hollywood, lo suyo requirió tiempo.

“Simplemente nos presentaron unos amigos. Descubrimos que teníamos amistades compartidas y empezamos a charlar“, explicó Curtis. El hipnoterapeuta subrayó que no se apresuraron: “Tomó mucho tiempo; conversamos durante un largo periodo y nos volvimos muy cercanos antes de que fuera algo más”.

Curtis también aclaró la línea de tiempo de su relación, señalando que han estado juntos “casi un año”. Aunque los primeros rumores de romance surgieron en julio de 2025, cuando fueron fotografiados en una escapada privada en Mallorca junto a Jason Bateman, no fue hasta noviembre que Aniston hizo oficial el noviazgo en Instagram con un emotivo mensaje por el cumpleaños número 50 de Curtis.

Por su parte, la actriz de The Morning Show ha descrito a su pareja en entrevistas recientes como un hombre “extraordinario” y “muy especial”.

Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Aniston se siente “segura y feliz”, y que encontró en Curtis un apoyo constante que complementa su vida personal y profesional.

