Jennifer Aniston compartió detalles sobre su relación con Jim Curtis

Desde que confirmó su relación con Jim Curtis, Jennifer Aniston ha sido más abierta a hablar de su vida sentimental y de su nuevo romance.

En una reciente entrevista con la revista Elle, la actriz estadounidense compartió detalles sobre su relación con Jim Curtis, su pareja actual.

A sus 56 años y en plena cima de su carrera, la actriz destacó que Curtis, hipnoterapeuta de profesión, es una persona “muy especial, muy normal y muy amable” dedicada a ayudar a otros a superar traumas”. Esta vocación, afirma Aniston, ha sido clave para fortalecer el vínculo entre ellos.

Esta relación le ha sentado muy bien a Aniston, según indicaron fuentes cercanas a la actriz a la revista People. “Está radiante. Todo en su vida le está saliendo a pedir de boca y está muy ilusionada. Jim es el mejor”, aseguró.

Tras hacer pública su relación, Jennifer Aniston y Jim Curtis se han mostrado juntos en público con más frecuencia.

Hace un par de semanas, la actriz y el hipnotista fueron vistos en una cita doble en Los Ángeles.

¿Cuándo se hizo pública la relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis?

La primera semana de noviembre, Jennifer Aniston confirmó oficialmente este lunes su relación con el coach de bienestar Jim Curtis.

La actriz de 56 años confirmó su romance con Curtis a través de una publicación en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor querido”, escribió Aniston para acompañar una foto en junto a Curtis, en la que se ve a la actriz abrazándolo cariñosamente por la espalda.

La pareja fue vista por primera vez junta en público hace tres meses en un evento privado en Los Ángeles, pero hasta ahora no se había confirmado su relación.

Esta es la primera relación pública de Jennifer Aniston desde su separación del actor Justin Theroux en 2015.

