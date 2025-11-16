Jennifer Aniston fue captada con su novio en una cita doble en Los Ángeles

Desde que Jennifer Aniston oficializó su relación con Jim Curtis, ambos se han mostrado juntos en público con más frecuenta. Recientemente, fueron vistos en una cita doble en Los Ángeles.

De acuerdo con la revista People, Jennifer Aniston y su novio Jim Curtis compartieron una noche especial el pasado viernes en el restaurante italiano Pace, acompañados de amigos de la estilista de Aniston, Jamie Mizrahi, y su esposo.

A pesar de la lluvia, la pareja parecía perfectamente cómoda y encantada, mientras disfrutaban de una salida con amigos cercanos.

En la cita, Jennifer optó por un atuendo casual pero elegante con un top negro, jeans y una chaqueta a juego, protegiéndose con un paraguas para cuidar su característico cabello.

Jim, por su parte, vestía una camisa negra con pantalones oscuros y un par de gafas de sol en el cuello, mostrando un estilo relajado pero cuidado.

Esta salida ocurre poco después de que Aniston hablara públicamente sobre su relación con Curtis en la revista Elle, donde describió a Jim como alguien “muy especial”, “muy normal” y especialmente “muy amable”.

¿Cuándo se hizo pública la relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis?

La primera semana de noviembre, Jennifer Aniston confirmó oficialmente este lunes su relación con el coach de bienestar Jim Curtis.

La actriz de 56 años confirmó su romance con Curtis a través de una publicación en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor querido”, escribió Aniston para acompañar una foto en junto a Curtis, en la que se ve a la actriz abrazándolo cariñosamente por la espalda.

La pareja fue vista por primera vez junta en público hace tres meses en un evento privado en Los Ángeles, pero hasta ahora no se había confirmado su relación.

Esta es la primera relación pública de Jennifer Aniston desde su separación del actor Justin Theroux en 2015.

Seguir leyendo:

· ¿Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston?

· Jennifer Aniston reflexionó sobre los desafíos poco conocidos de su carrera

· Jennifer Aniston y su miedo a volar ¿Qué la ayudó a superarlo?