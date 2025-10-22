Jennifer Aniston reflexionó sobre los desafíos poco conocidos de su carrera

Jennifer Aniston abrió su corazón y compartió algunos aspectos poco conocidos de su vida y carrera de los que nunca había hablado antes.

En una reciente entrevista para el podcast Armchair Expert with Dax Shepard, la actriz estadounidense reveló desafíos como la dislexia, complejas relaciones familiares y la fama moldearon su trayectoria.

Aniston, de 56 años, habló sobre su niñez marcada por constantes cambios de residencia debido a la inestabilidad laboral de su padre, el actor John Aniston, y cómo estas experiencias influyeron en su desarrollo personal y profesional.

“Mi papá era un actor sin trabajo, así que construyó una piscina en el patio con sus manos”, relató la actriz.

Aniston recordó la dificultad que tuvo en la escuela debido a la dislexia, que afectó su confianza y la hizo sentir como “la persona más tonta del mundo”. Sin embargo, con el tiempo aprendió a valorar su inteligencia emocional y su habilidad para manejar la situación y superarla.

Su ingreso a la escuela de artes escénicas LaGuardia High School en Nueva York fue un punto de inflexión en su carrera, aseguró Aniston, quien recordó que llegó a recibir duras críticas como la de un profesor que le dijo que “era una desgracias para el teatro”.

Pese a los comentarios desalentadores que recibió, la actriz se enfocó en ser mejor para demostrarle a quienes la criticaban que se equivocaban. Y así fue.

La fama y la exposición mediática también representaron un gran desafío. Aniston reflexionó sobre haber aparecido en más de 2.000 portadas de prensa sensacionalista, muchas veces con un enfoque amarillista en su vida privada.

Si bien al principio esto le afectó, ahora mantiene distancia, priorizando su amor por el trabajo y el apoyo de su círculo íntimo. También criticó la evolución hacia las redes sociales, donde cualquiera puede opinar sin filtro, y dejó claro que detesta ser objeto de compasión pública por su vida personal.

“Hoy ya no presto atención. Me doy cuenta de que no importa. Sigo aquí, amo mi trabajo y tengo un grupo de amigos que saben quién soy”, aseguró.

En aspectos más personales, la actriz habló con franqueza sobre su decisión de no ser madre biológica ni adoptar, y cómo ha encontrado paz y aceptación en ese camino.

Además, destacó la importancia de la amistad en su vida, mencionando a figuras como Reese Witherspoon y Gwyneth Paltrow.

Finalmente, Aniston expresó su pasión por la comedia y la describió como un “bálsamo que nos ayuda a sobrellevar el mundo”.

