La dolorosa confesión de Jennifer Aniston sobre su deseo de ser madre

La actriz Jennifer Aniston desmintió las acusaciones de que priorizó su carrera sobre la maternidad y detalla por primera vez sus intentos fallidos de ser madre, incluyendo tratamientos de fertilidad y Fecundación In Vitro (FIV).

Durante décadas, la narrativa pública sobre Jennifer Aniston sugería que su decisión de no tener hijos estaba ligada a su exitosa carrera y su dedicación al trabajo. Sin embargo, la actriz ha decidido alzar la voz para contar su verdadera historia: una lucha íntima y dolorosa de 20 años en su deseo de formar una familia.

En una sincera entrevista con Harper’s Bazaar UK, Aniston, de 56 años, abordó por primera vez de manera tan explícita las dificultades médicas y personales que enfrentó.

“No conocían mi historia ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos“, declaró la actriz. Añadió “no son asunto de nadie”.

Jennifer Aniston se sentía abrumada por los rumores

La estrella de ‘Friends’ confesó sentirse profundamente afectada por los rumores que la tachaban de “egoísta” y “adicta al trabajo” por no ser madre. “Pero llega un momento en el que no puedes dejar de escucharlo: la narrativa de que no tendré un bebé, no tendré una familia, porque soy egoísta, una adicta al trabajo”, relató. “Todos somos seres humanos. Por eso pensé: ‘¿Qué demonios?'”, añadió.

Aniston admitió que, aunque a menudo prefiere ignorar las falsedades, llegó un punto en el que sintió la necesidad de corregir esta versión de la historia, no solo por ella, sino por todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.

Esta motivación fue la que la llevó a revelar en 2022, en una entrevista con Allure, que incluso durante su matrimonio con Brad Pitt (2000-2005), ambos habían intentado tener hijos mediante Fecundación In Vitro (FIV).

“Porque conocía a muchas mujeres en ese momento que estaban intentando tener hijos y lidiando con la FIV. Así que sentí que no era solo por mí, sino por todas las mujeres que estaban pasando por lo mismo“, explicó.

En esa reveladora entrevista de 2022, Aniston detalló la exhaustiva batalla que libró: “Había estado intentando quedar embarazada”, compartió. “Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos… Lo estaba dando todo”.

La actriz reflexionó sobre lo que habría hecho diferente con el conocimiento de hoy: “Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ya zarpó”.

Pese a estas declaraciones, la actriz mencionó que ha trabajado en sí misma y en su paz interior. “Si no hubiera pasado por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Por eso estoy tan agradecida por todas esas cosas de m**rda”.

