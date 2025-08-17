Jennifer Aniston y Courteney Cox comparten una selfie que enloquece a los fans

Si hay un dúo que nunca pasa de moda, es sin duda el de Jennifer Aniston y Courteney Cox. Las actrices, quienes hicieron reír y llorar como Rachel y Monica en ‘Friends’, volvieron a encender las redes sociales con una adorable selfie que hizo saltar de emoción a sus seguidores.

Cox compartió en su Instagram una foto junto a su mejor amiga, Aniston, con un sencillo pero contundente mensaje: “Nos vemos tan lindas una al lado de la otra… ellos también 😉♥️”. ¿A qué se refería? Pues resulta que, en otra publicación, la actriz mostró los productos de Lolavie, la línea de cuidado capilar de Jennifer, puestos junto a su propio gel de baño de Homecourt, su marca de productos para el hogar. ¡Amistad y negocios en perfecta armonía!

Los fans no tardaron en reaccionar. “¡Rachel y Mónica! ❤️ ¡Me encanta esta amistad!”, escribió un seguidor. Otro añadió: “Estoy viendo Friends de nuevo y los amo mucho a ambos”. Incluso la actriz Michelle Monaghan dejó su comentario: “Este dúo… ❤️🙌❤️”.

Una amistad que superó a la serie

Aunque ‘Friends’ terminó en 2004, la conexión entre ellas sigue más fuerte que nunca. Aniston (56) y Cox (61) no solo han mantenido su amistad, sino que son compañeras de vida: Cox asistió al Día de Acción de Gracias de Aniston en noviembre pasado, y Jennifer es la madrina de Coco, la hija de Courteney.

Pero no todo ha sido alegría. Recientemente, Aniston habló sobre la pérdida de Matthew Perry (Chandler), quien falleció en octubre de 2023. En una entrevista con Vanity Fair, compartió que, aunque fue doloroso, está tranquila sabiendo que él ya no sufre: “Casi parecía como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo… Estoy contenta de que haya salido de ese dolor”.

Aunque han pasado 21 años desde el final de la serie, el cariño por el elenco sigue intacto. Desde reuniones casuales hasta apoyarse en sus proyectos personales, Aniston, Cox y el resto del grupo demuestran que su vínculo va más allá de la pantalla.

Así que, si alguna vez necesitas un shot de nostalgia, solo basta con ver una foto de estas dos juntas para recordar que, en algún lugar de Nueva York, Mónica y Rachel siguen siendo las reinas de la comedia favorita de muchos.

