Carlos Ponce presume un encuentro con Jennifer Aniston

Hace un par de año, Carlos Ponce trabajó junto a Jennifer Aniston en la película Murder Mystery 2, que se estrenó en 2023. Esto es algo que aún enorgullece al actor puertorriqueño.

A través de su cuenta de Instagram, Ponce compartió un recuerdo especial de esta etapa junto a la actriz en un encuentro que tuvieron en París por su participación en la película.

Se trata de un video en el que se ve al actor recibir aplausos de un grupo de personas entre las que estaba Aniston.

“Cuando @jenniferaniston aplaude tu trabajo… Going back to Paris. Lot’s to celebrate. @karinabandatv prepare!! Bieber Cipres’s”, escribió el actor de 52 años.

De inmediato, la publicación de Ponce se llenó de comentarios de sus seguidores con felicitaciones por el lindo momento que vivió junto a la actriz.

“Esto es increíble”, “Tu eres grande y tu personalidad tu ayuda mucho”, “Hasta yo aplaudiera esta belleza de hombre”, “Él es divino y ella es una diosa maravillosa”, son algunos de los comentarios.

En 2023, Carlos Ponce participó en la película Murder Mystery 2, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston. En el filme, el actor puertorriqueño interpretó a un piloto.

La película continúa la trama del torpe policía Nick Spitz (Sandler) y su esposa Audrey (Aniston), involucrados en casos de asesinato durante sus viajes. La primera parte logró un récord en Netflix con casi 31 millones de cuentas viéndola en tres días, por lo que la expectativa es alta para la segunda.

Carlos Ponce, reconocido por su carrera multifacética que abarca música y actuación, se ha destacado tanto en producciones en español como en inglés, mostrando un talento que va desde la comedia hasta el drama.

Su participación en Murder Mystery 2 reafirma su capacidad para actuar en proyectos internacionales de gran alcance y compartir escena con estrellas de Hollywood.

