Carlos Ponce revela cómo eligió su personaje en ‘Velvet’

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Carlos Ponce ha demostrado ser mucho más que un rostro conocido de la televisión.

Actor, cantante, compositor y presentador, el artista puertorriqueño ha sabido construir una trayectoria sólida donde la estrategia y la autenticidad se combinan con la pasión por el arte. Desde un camerino en el Telemundo Center —donde se llevan a cabo las grabaciones de la serie— y con un café en mano, Ponce compartió con La Opinión por qué su participación en Velvet: El Nuevo Imperio fue una decisión que nació del corazón… y de una mirada calculada hacia el futuro.

En esta nueva producción de Telemundo, secuela del fenómeno español Velvet, Ponce interpreta a Esteban Márquez, un personaje tan controvertido como atractivo para cualquier actor que busque un reto interpretativo. Pero lejos de ser una propuesta que llegó a su escritorio por azar, el propio Ponce fue quien pidió entrar al proyecto.

“Yo lo pedí, básicamente”, dijo con naturalidad. “Yo quería estar en este proyecto y en este elenco. Yo en el 2020 me vi Velvet completo, el original, y me encantó, yo estaba adicto. Yo soy adicto al melodrama. Por eso hago mucho el formato”, confesó.

¿Quién es Esteban Márquez según Carlos Ponce?

Para el intérprete, Esteban es uno de esos personajes que, aunque no aparece en todos los episodios, logra dejar huella con cada intervención. En sus palabras, se trata de una figura que sacude las aguas y rompe con el orden aparente.

“Es el personaje que aparece esporádicamente, pero cuando llega viene a hacer mucho ruido, a revolver [todo]”, explicó. “Esteban es un tipo que conoce muchos secretos. Es el hermano de Benjamín, el papá de Alberto (Yon González) —que se quitó la vida— y saco muchas cosas que en una época se guardaban. Entonces viene a chantajear, a puyar, a echar cizaña. Está bueno”.

Cuando se le pide que describa a Esteban con una sola palabra, no duda: “Te lo puedo describir en una palabra, en inglés: ‘Wannabe’”, dijo entre risas. Y luego agregó: “Él nunca fue. Es un hombre que nació en esta familia, que es el que estaba acomodado, adinerado por herencia, que derrochó todo, que hizo todos los malos negocios. No tiene esa cabeza. No tiene esa infraestructura de negocios dentro de su cerebrito. Él busca el dinero rápido y también cómo vivir la buena vida, aunque no pueda cubrirla y no la pueda costear. Entonces siempre está buscando la trampa, la cizaña, a quién embarco, a quién puedo desfalcar, a quién le puedo robar…”

Las decisiones de Ponce con respecto a sus personajes

Más allá de los matices del personaje, lo que realmente motivó a Ponce a formar parte de esta producción fue la posibilidad de crecer como profesional en distintas áreas. Esa visión estratégica es una constante en su carrera.

“Yo siempre soy un estratega conmigo mismo”, admitió. “Yo no busco trabajo o personajes de manera random. Yo los busco específicamente si siento —porque me encantan los números, me encantan las estadísticas, me encanta saber qué es lo que funciona y a qué edad y por qué razón”, explicó. “Me encantan las redes sociales; ese acercamiento que te da con la gente que te sigue desde el comienzo y esa posibilidad que tú tienes de, a mi edad, atraer a un nuevo grupo.”

De hecho, uno de sus criterios principales al aceptar un rol es que este le permita seguir creciendo profesionalmente: “Siempre busco trabajos donde yo pueda crecer en todas esas áreas”, aseguró.

El legado de su involucramiento en producciones

Aunque es conocido por su trabajo frente a cámaras, pocos saben que Carlos Ponce también ha dejado una marca significativa en la música. Ha compuesto temas para varias telenovelas, algunas de ellas icónicas.

“La música la cantaba y la escribí y también el tema de Perro Amor, Silvana sin Lana, yo me la paso escribiendo los temas de las series y otros en las que no participo yo, pero también me han confiado los temas principales a mí”, compartió con orgullo.

Su vínculo con el público también permanece firme con el paso del tiempo. A pesar de los años, los personajes que ha interpretado siguen vivos en la memoria colectiva de sus fans.

“Todavía yo llego a lugares y la gente me dice el nombre del personaje de hace veinte años”, recordó con una sonrisa.

Con Velvet: El Nuevo Imperio, Carlos Ponce no solo vuelve a la televisión con un papel potente, sino que reafirma su capacidad de elegir sus pasos con inteligencia, pasión y fidelidad a lo que ama hacer. Porque si algo ha dejado claro, es que, a estas alturas, cada proyecto que toma es una jugada bien pensada… y profundamente sentida.

