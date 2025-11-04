¿Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston?

Hace unos días, las redes sociales se conmocionaron con el romántico mensaje que Jennifer Aniston dedicó a Jim Curtis con motivo de su cumpleaños, confirmando así un nuevo noviazgo que ha desatado el interés de los internautas. Pero, ¿quién es el galán que se robó el corazón de la estrella de “Friends”? Sigue leyendo para enterarte.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro profundamente“, es el mensaje con el que la estrella de Hollywood acompañó la publicación de Instagram donde se dejó ver por primera vez junto a su nueva pareja.

No pasó mucho tiempo antes de que desde que se generaran cuestionamientos en las plataformas digitales sobre la identidad del nuevo amor de Jennifer Aniston. Y es que si bien para algunos el nombre podría no sonar familiar, otros lo conocen por la rama en la que obtuvo fama internacional: el life coaching.

Jim Curtis, de 50 años de edad, es un especialista en hidroterapia y coach transformacional con una carrera de más de de dos décadas que recurre a la hipnosis para sanar emociones, ataques de ansiedad y bloqueos emocionales para el bienestar y crecimiento profesional de sus pacientes.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la estrella de las redes sociales ha mostrado la larga lista de celebridades con las que ha trabajado, incluyendo a la ex modelo de Victoria’s Secret, Miranda Kerr.

Si bien la vida amorosa de Jim Curtis es un tema que no ha adquirido mucha atención por parte del público, se sabe que es un hombre divorciado. Previo a su romance con la famosa, estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo de nombre Aidan.

El primer avistamiento de la pareja se dio el pasado mes de julio, cuando ambos paseaban en Mallorca, España, durante una reunión con Jason Bateman, amigo cercano de la histrionisa. Semanas después, Aniston y Curtis volvieron a ser captados por paparazzis en la que habría sido una cita doble con Courtney Cox y su esposo Johnny McDaid.

Seguir leyendo:

• Jennifer Aniston oficializó su relación con Jim Curtis

• Jennifer Aniston reflexionó sobre los desafíos poco conocidos de su carrera

• La dolorosa confesión de Jennifer Aniston sobre su deseo de ser madre