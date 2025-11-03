Jennifer Aniston oficializó su relación con Jim Curtis

Tras meses de rumores, Jennifer Aniston confirmó oficialmente este lunes su relación con el coach de bienestar Jim Curtis.

La actriz de 56 años confirmó su romance con Curtis a través de una publicación en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor querido”, escribió Aniston para acompañar una foto en junto a Curtis, en la que se ve a la actriz abrazándolo cariñosamente por la espalda.

De inmediato, la publicación de la actriz acumuló miles de comentarios de sus seguidores para celebrar su romance.

“Palabras sobran para describir que estamos felices por tu nuevo capítulo de vida”, “Cuida a nuestra Jen, por favor”, “Mereces ser amada infinitamente, Jen”, “¡No puedes imaginar lo feliz que estoy de verte con alguien tan increíble como tú!”, son algunos de los comentarios en la publicación de la actriz.

La pareja fue vista por primera vez junta en público hace tres meses en un evento privado en Los Ángeles, pero hasta ahora no se había confirmado su relación.

Esta es la primera relación pública de Jennifer Aniston desde su separación del actor Justin Theroux en 2015.

¿Quién es Jim Curtis?

Jim Curtis es un reconocido coach, hipnoterapeuta y empresario enfocado en el bienestar y el desarrollo personal.

El hipnotista, quien se autodefine como “entrenador transformacional”, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la salud y la autoayuda.

Curtis ha trabajado como ejecutivo en importantes empresas de salud como WebMD y el Institute for Integrative Nutrition, y es autor de libros sobre crecimiento personal y superación de traumas.

¿Cómo comenzó el supuesto romance?

La relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis comenzó de manera discreta. Según fuentes cercanas, ambos se conocieron hace aproximadamente seis meses gracias a amigos en común, y la conexión fue inmediata.

Varios medios internacionales señalan que Aniston acudió inicialmente a Curtis para superar su miedo a volar a través de sus terapias de hipnosis, lo que habría propiciado un acercamiento más personal.

La pareja fue vista por primera vez en público en junio, cenando en el lujoso hotel Ventana Big Sur, en California. Luego, Aniston y Curtis fueron fotografiados compartiendo unas vacaciones en Mallorca, donde se mostraron cariñosos y rodeados de amigos como Jason Bateman y Amanda Anka.

Seguir leyendo:

· Jennifer Aniston reflexionó sobre los desafíos poco conocidos de su carrera

· La dolorosa confesión de Jennifer Aniston sobre su deseo de ser madre

· Jennifer Aniston y Courteney Cox comparten una selfie que enloquece a los fans