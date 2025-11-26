Jennifer Aniston promociona su línea de cuidado capilar junto a su novio Jim Curtis

Jennifer Aniston involucra más a su novio en su vida pública. La actriz promocionó su línea de cuidado capilar junto a Jim Curtis, su actual pareja.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Friends compartió un video promocional de su marca LolaVie en el aparece aplicándole un producto para eliminan el frizz a su novio.

“¡Qué lindo!”, exclamó Aniston ante el resultado, mientras el hipnotizador sonreía.

La actriz eligió involucrar a Curtis en la campaña, mostrando así tanto su lado empresarial como personal en esta colaboración pública.

¿Cuándo se hizo pública la relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis?

La primera semana de noviembre, Jennifer Aniston confirmó oficialmente este lunes su relación con el coach de bienestar Jim Curtis.

La actriz de 56 años confirmó su romance con Curtis a través de una publicación en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor querido”, escribió Aniston para acompañar una foto en junto a Curtis, en la que se ve a la actriz abrazándolo cariñosamente por la espalda.

La pareja fue vista por primera vez junta en público hace tres meses en un evento privado en Los Ángeles, pero hasta ahora no se había confirmado su relación.

Esta es la primera relación pública de Jennifer Aniston desde su separación del actor Justin Theroux en 2015.

Tras hacer pública su relación, Jennifer Aniston y Jim Curtis se han mostrado juntos en público con más frecuencia.

Hace un par de semanas, la actriz y el hipnotista fueron vistos en una cita doble en Los Ángeles.

