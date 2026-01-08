La entrenadora de Jennifer Aniston confiesa la clave de su físico a los 56 años

La disciplina por encima de la agenda es el verdadero secreto de Jennifer Aniston para mantenerse en forma a los 56 años. Así lo reveló su entrenadora personal, Dani Coleman, quien aseguró que la actriz prioriza el movimiento diario sin importar lo apretado de su calendario.

En declaraciones al Daily Mail, Coleman explicó que Aniston entiende que hacer ejercicio, aunque sea por poco tiempo, siempre es mejor que no hacer nada. Esa filosofía es la que la ha llevado a ser una fiel seguidora del método Pvolve, un sistema de entrenamiento funcional de bajo impacto que ofrece rutinas de distintas duraciones y formatos, adaptables a cualquier día de trabajo.

Coleman, fundadora y vicepresidenta de entrenamiento de Pvolve, describió a la estrella de Friends como una “súper mujer” y detalló que, cuando logran entrenar juntas, se enfocan en sesiones de cuerpo completo. Utilizan formatos como Strength & Sculpt, Sculpt & Burn y Progressive Weight Training, combinando bandas elásticas, pelotas de ejercicio, planeadores y mancuernas pesadas para desarrollar masa muscular magra.

Rutinas intensas

Las rutinas, según la entrenadora, son intensas y desafiantes, algo que Aniston disfruta especialmente. Además del trabajo físico, las sesiones incluyen buena música y breves pausas para compartir con los perros de la actriz, Clyde y Lord Chesterfield, lo que refuerza un ambiente dinámico y motivador.

La actriz, quien colabora oficialmente con Pvolve desde 2023, ya había hablado de su enfoque equilibrado hacia la salud y el bienestar. En una entrevista con Allure en enero de 2025, explicó su filosofía “80/20”: un 80 % de hábitos saludables y un 20 % para disfrutar sin culpas, ya sea salir con amigos, comer pizza o tomar un martini.

Aniston también ha sido clara sobre la importancia del entrenamiento de fuerza, especialmente para las mujeres mayores de 50 años. Mantener la masa muscular —señaló— es clave para proteger los huesos y prevenir problemas como la osteoporosis.

Por eso intenta entrenar al menos cuatro veces por semana, aunque reconoce que, en épocas de trabajo intenso, a veces solo puede hacerlo dos o tres días.

Para Jennifer Aniston, la constancia, el equilibrio y el disfrute parecen ser las verdaderas claves de un físico fuerte y saludable que se mantiene con el paso del tiempo.

Seguir leyendo: