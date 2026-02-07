El acosador de Jennifer Aniston es liberado bajo tratamiento

El caso de acoso que ha mantenido en vilo a Jennifer Aniston dio un giro inesperado esta semana. Jimmy Wayne Carwyle, el hombre de 49 años acusado de acechar a la protagonista de Friends, fue puesto en libertad bajo custodia para ser integrado en un programa de tratamiento de salud mental.

La decisión, tomada por un tribunal de Los Ángeles, ha generado una profunda inquietud en el equipo legal de la estrella.

Carwyle fue arrestado tras un violento incidente el 5 de mayo de 2025, cuando estrelló su camioneta contra los portones de la mansión de Aniston en Bel Air, causando daños superiores a los 50,000 dólares.

Según documentos judiciales, el hombre padece esquizofrenia y delirios erotomaníacos, lo que lo llevó a creer durante años que Aniston era su esposa y que debían formar una familia.

Medidas de control

A pesar de que el juez determinó que Carwyle no está capacitado para enfrentar un juicio penal por ahora, su liberación no es total. El tribunal le impuso restricciones estrictas: deberá portar un monitor GPS en el tobillo, abstenerse de consumir drogas y alcohol, y mantenerse al menos a 1.6 kilómetros de la actriz y sus propiedades.

No obstante, la defensa de Aniston se opuso firmemente a esta medida, solicitando previamente que el acusado fuera internado en un hospital estatal de máxima seguridad.

Los abogados argumentan que Aniston vive en un “temor constante”, ya que Carwyle ha mostrado una obsesión compulsiva, enviando mensajes donde se identificaba como “Cristo” y detallaba planes para tener tres hijos con ella.

Ante la liberación de su acosador, la actriz ha reforzado drásticamente la seguridad privada en su residencia, mientras el proceso penal permanece suspendido hasta que se evalúe un progreso real en el estado mental del acusado, con una próxima audiencia programada para el 29 de abril.

Seguir leyendo:

· La entrenadora de Jennifer Aniston confiesa la clave de su físico a los 56 años

· Jennifer Aniston promociona su línea de cuidado capilar junto a su novio Jim Curtis

· Jennifer Aniston compartió detalles sobre su relación con Jim Curtis