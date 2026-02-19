Le negó medicamento vital a su hijo hasta que le provocó falla hepática: madre detenida en Florida

Una mujer del sur de Florida enfrenta cargos por presunto abuso infantil con grave daño corporal, luego de que las autoridades determinaran que dejó de administrar el medicamento necesario para la enfermedad hepática de su hijo adolescente, lo que habría provocado la falla del órgano y la necesidad de un trasplante urgente.

Edmonde Devalon, de 36 años, fue arrestada por la Miami-Dade County Sheriff’s Office, que la acusa de no suministrar durante al menos seis meses el tratamiento prescrito a su hijo de 15 años, quien padece una enfermedad hepática no especificada.

“Sabía que era necesario”

Según la declaración jurada de causa probable, el joven sufrió insuficiencia hepática como consecuencia de la falta del medicamento y debió someterse a un trasplante inmediato.

Tras ser informada de sus derechos Miranda, Devalon habría admitido que no le proporcionó el tratamiento desde mediados del año pasado porque se sentía abrumada por la cantidad de hijos que tiene.

De acuerdo con el documento policial, la acusada reconoció que sabía que el medicamento era necesario y que la falta del mismo podía poner en riesgo la vida del adolescente.

El expediente, presentado el 11 de febrero, no detalla cuándo comenzó el deterioro de salud del menor ni la fecha exacta del trasplante. Tampoco especifica cómo las autoridades tuvieron conocimiento del caso ni el estado actual del joven.

Arresto y condiciones judiciales

El presunto hecho ocurrió en la residencia de la acusada ubicada en NE 195th Street, en el condado de Miami-Dade.

Devalon fue detenida el martes y permanece recluida en la cárcel del condado con una fianza fijada en $5,000 dólares. En caso de pagarla, un juez ordenó que solo podrá mantener contacto supervisado con la víctima.

Hasta el momento no se ha informado la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal, mientras el proceso judicial continúa su curso.

