Miami: el tiempo para hoy jueves 19 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 19 de febrero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y se espera escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:17 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 81 grados Fahrenheit (21 y 27 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 3%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

