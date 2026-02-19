No más silencio para Conexión Divina

Lo primero que salta a la vista en la nueva formación de Conexión Divina es que ahora, en lugar de tres miembros, hay solo uno, Liz Trujillo. Las tres chicas se conocieron a través de las redes sociales durante la pandemia. En ese entonces, Liz, quien vive en Los Angeles, convocó a sus excompañeras porque quería formar una banda de mujeres.

Ya pasaron más de tres años desde que Liz dio sus últimas entrevistas acerca de un proyecto musical pasado. Desde entonces, lo único que ha distinguido a este combo ha sido el silencio.

“No he hecho mucho desde entonces”, confirmó la artista. “Tuve que batallar con unas cosas legales y no podía sacar música”.

Porque se trata de una situación legal que sostuvo con sus excompañeras, Liz no puede ofrecer más detalles. Solo admitió que cada una de las chicas tenía diferentes metas y personalidades. Y como resultado de ese conflicto, ahora Liz es la única integrante de Conexión Divina.

“Ahora es un proyecto solista”, dijo. “Ahora estoy sola, pero es para lo mejor”.

Finalmente, luego de sortear decenas de obstáculos, Liz estrenó “18”, un álbum cuyos temas comenzó a escribir cuando tenía 18 años —actualmente tiene 21—, y por eso el título. De las trece canciones diez son de su autoría y tres son covers: “Soy rebelde”, “Amar y querer” y “Donde estés y con quien estés”.

En relación con estas tres últimas, Liz dijo que son temas que su mamá y sus abuelos escuchaban. “Soy rebelde” fue una de las primeras canciones que grabó cuando regresó a cantar y por eso le tiene un cariño especial.

“Es una de mis favoritas”, dijo. “Y escogí esa porque se trata sobre sentir, como que no cabes en un mundo, no sabes dónde estás o cuál lugar tienes”.

La segunda canción, un tema de José José, y la última, de Camilo Sesto, las escogió porque cada una tiene un tema profundo que le gusta, dijo.

“Soy una persona que reflexiona mucho y que piensa mucho las cosas”, dijo, “y son canciones que son así, son muy reflexivas”.

Ahora Liz, hija de una madre de Michoacán y padre de Ciudad de México, está deseosa de presentar su material y ya quiere salir de gira. Ella, por su parte, promete echarle muchas ganas para que así sea.