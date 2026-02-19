Piden juicio político contra diputado migrante chilango

La presencia del diputado migrante chilango Raúl Torres en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, D.C. a principios del mes de febrero, despertó preocupación entre los migrantes, incluso hay líderes migrantes que recolectan firmas para pedir un juicio político contra el legislador.

“Entre ciudadanos y ciudadanas mexicanos residentes en el exterior, hemos iniciado la recolección de firmas demandando al Congreso de la Ciudad de México que emprenda un juicio político para remover de su cargo a este legislador migrante al que consideramos un traidor a la patria”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

Hace dos meses, en noviembre, el diputado panista pidió en tribuna la intervención de Estados Unidos en México para frenar lo que él considera “un narcoestado” y llamó al presidente Donald Trump, el aliado más importante.

En ese momento, el legislador blanquiazul explicó a La Opinión que pide la intervención del gobierno de Estados Unidos porque es al único al que Morena le tiene miedo; y él ha revelado los vínculos de la 4T con el crimen organizado.

Cuestionado sobre el mismo tema después de su visita a Washington, aclaró que “no llamé a la intervención, llamé a la cooperación y colaboración, mismas palabras que ha ocupado la presidencia”.

El diputado se volvió a colocar en el ojo de las críticas al asistir a la reunión de la CPAC, alineada con el movimiento político nacido en la campaña presidencial de Donald Trump, MAGA (Make America Great Again en español Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande) en la que participan activistas, líderes y figuras republicanas conservadoras; y actúa como una plataforma para establecer las prioridades de la agenda republicana.

En México, Torres fue criticado fuertemente por sus colegas por ausentarse de la primera sesión del pleno del Congreso de la Ciudad de México para ir a Washington.

Torres aprovechó el viaje a D.C. para lanzar críticas al gobierno de Morena, al que llamó dictadura narcoterrorista comunista.

En sus redes sociales, publicó fotos al lado de su colega, la priísta Tania Larios y al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, coordinador del PAN en Estados Unidos, considerado prófugo de la justicia, y señalado por haberse enriquecido en el cargo.

Cuestionado sobre Cabeza de Vaca, el legislador migrante lo defendió diciendo que públicamente denunció el huachicol (robo) fiscal y los vínculos del crimen organizado con Mario Delgado, cuando era presidente de Morena y el asesinado Sergio Carmona ( el rey del Huachicol)

Al preguntarle por qué así como critica todos los días al gobierno de Morena, no alza su voz contra los abusos cometidos por la administración Trump hacia los inmigrantes indocumentados, el diputado panista respondió: “nunca he enaltecido el trabajo del ICE con la violencia que ejecuta”.

Juicio político

El director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, Gutiérrez dijo que el comportamiento del diputado local migrante del Congreso de la Ciudad de México constituye la más alta traición a la patria.

“Pidió la intervención de los ejércitos de Estados Unidos en México para combatir el narcotráfico ante la supuesta incapacidad del gobierno mexicano para poner orden”.

Señaló que en lugar de usar las críticas vertidas tras sus comentarios intervencionistas para la reflexión, volvió a las andadas y vino a Estados Unidos en compañía de personas reaccionarias como Cabeza de Vaca para reunirse con la crema y nata del conservadurismo republicano que propugna por el supremacismo blanco, y se jacta de que los inmigrantes representan una amenaza nacional para el país.

“Con su presencia valida el racismo de los supremacistas blancos y la agenda antiinmigrante del presidente Trump. Por sus declaraciones en las que pide que el presidente Trump intervenga en México y refrendar sus pretensiones imperialistas, hemos pedido al Congreso de la Ciudad de México que se le haga un juicio político por traición a la patria”, dijo Gutiérrez.

A favor de la intervención

Guadalupe Rodríguez, presidente del Frente Amplio Zacatecano, quien se definió como demócrata en Estados Unidos, y apartidista en México, dijo que al igual que el diputado panista, está a favor de que Trump intervenga el país que lo vio nacer.

“Quiero que Trump pare a toda esa bola de sinvergüenzas corruptos y les parta toda su m…” , soltó.

“Si Trump y Marco Rubio que está haciendo un gran papel no intervienen, nadie lo va a hacer”.

De acuerdo a Rodriguez, todos los gobiernos mexicanos han sido ladrones, pero por lo menos, dijo los otros tenían las carreteras arregladas y había medicinas en los hospitales.

En 2021, Raúl Torres fue nombrado como el primer diputado migrante plurinominal por el PAN para el Congreso de la Ciudad de México; y en el 2024, fue electo al cargo al ganarle la elección al candidato de Morena, Alejandro Robles.

En 2023, se le vinculó como beneficiario directo del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, al presuntamente ser propietario de un departamento de lujo en el complejo City Towers.

En ese momento dijo a La Opinión que por razones de seguridad no podía dar información privada sobre su residencia.