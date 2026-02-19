Por qué Madres Buscadoras de Sonora investigan el paradero de Nancy Guthrie en territorio mexicano

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora de NBC Savannah Guthrie, abrió un frente binacional en la investigación luego de que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunció la difusión de su ficha en México y el inicio de rastreos en la franja fronteriza.

La versión de que la mujer podría haber sido trasladada a México surgió a partir de un reporte del portal estadounidense TMZ, que planteó como hipótesis que el FBI evaluaba la posibilidad de que la víctima hubiera cruzado la frontera. Hasta ahora, esa línea forma parte de las indagatorias y no existe confirmación oficial de que Nancy Guthrie se encuentre en territorio mexicano.

En paralelo, el grupo Madres Buscadoras de Sonora informó el miércoles que recibió mensajes y llamadas solicitando apoyo para ampliar la difusión del caso. Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, señaló que atendieron la petición como lo hacen en otros casos y que su objetivo es fortalecer la red de búsqueda.

Indicó que la solicitud provino de un familiar de la desaparecida y subrayó que el llamado es a compartir información que pueda contribuir a localizarla con vida.

El colectivo difundió en redes sociales la ficha con fotografía, datos generales y un número telefónico para recibir información anónima.

Flores Armenta explicó que no es la primera vez que reciben reportes de desapariciones ocurridas en Estados Unidos y que, por la cercanía geográfica entre Sonora y Arizona, consideran pertinente extender la búsqueda a municipios fronterizos sonorenses.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora aclaró en un comunicado que no ha recibido una solicitud formal de colaboración por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con este caso. Precisó que, de llegar una petición oficial por los canales institucionales, se atenderá conforme a los mecanismos de cooperación vigentes.

“Hasta este momento, esta institución no ha recibido solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información”, señaló la fiscalía estatal, en respuesta a versiones sobre una presunta coordinación directa en la búsqueda binacional.

Mientras tanto, la familia Guthrie mantiene activa una campaña pública para solicitar apoyo ciudadano. Savannah Guthrie ha difundido mensajes en redes sociales en los que agradece la solidaridad y pide información verificable sobre el paradero de su madre, al tiempo que advierte sobre intentos de fraude.

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su vivienda en un exclusivo sector en Tucson, Arizona. En el inmueble se localizaron rastros de sangre, y sus pertenencias —cartera, llaves, teléfono y medicamentos— permanecían en el lugar, lo que llevó a las autoridades a descartar una salida voluntaria y a investigar el caso como una sustracción forzada.

El FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima encabezan las indagatorias. De acuerdo con reportes difundidos por Univisión, las autoridades han recibido miles de llamadas con posibles pistas y analizan imágenes de videovigilancia en las que aparece un hombre encapuchado frente al domicilio la madrugada de la desaparición.

También se aseguró evidencia genética que no corresponde a la víctima ni a su círculo cercano.

