Signos del zodiaco chino que manifiestan abundancia a partir del 20 de febrero

El 20 de febrero de 2026 marca una fecha especial dentro del calendario lunar chino.

Se trata de un día de cierre del Buey de Madera, una energía asociada con la consolidación, el compromiso y la culminación de procesos importantes.

Aunque los días de cierre suelen relacionarse con finales, en realidad simbolizan estabilidad y concreción, explica Your Tango en un artículo.

En la primera semana del año del Caballo de Fuego, agrega, esta vibración trae resultados tangibles, especialmente en temas económicos.

Cinco signos del horóscopo chino comenzarán a manifestar riqueza y abundancia gracias a decisiones que finalmente toman o proyectos que concluyen.

Descubre si tu signo animal está entre los favorecidos por esta poderosa energía.

1. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Para el Buey, este viernes es especialmente significativo, ya que se trata de su propio día energético. La claridad mental llega después de semanas intensas.

¿Cómo se manifiesta la abundancia?

Finalizas una tarea pendiente

Tomas una decisión firme

Recibes una confirmación positiva antes de que termine el día

Se activa un acuerdo financiero estable

Eso que hagas diferente marca un antes y un después. Aunque el impacto económico se despliegue en semanas posteriores, el acuerdo queda sellado el 20 de febrero.

2. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón ha estado manejando múltiples posibilidades al mismo tiempo. Esa carga mental comienza a disiparse este viernes.

La clave está en decidir. Al tomar una decisión clara, tus recursos dejan de dispersarse. La prosperidad comienza a verse de forma práctica y sostenible.

Para el Dragón, la abundancia nace del enfoque.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo destaca por su capacidad de observación, y el 20 de febrero esa habilidad se convierte en dinero.

¿Qué sucede este día? Detectas un pequeño error o detalle que otros pasan por alto. Lo solucionas rápidamente y esa acción genera un beneficio financiero inesperado.

La abundancia del Gallo se manifiesta como estabilidad y seguridad interior.

4. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El mes del Tigre de Metal continúa impulsando decisiones valientes.

Este viernes, dejas atrás la indecisión. La abundancia no solo se refleja en dinero, sino en paz mental. Sientes que vuelves a tener el control de tu rumbo financiero.

Para el Tigre, la prosperidad comienza con valentía.

5. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo experimenta alivio inmediato al terminar algo que llevaba demasiado tiempo postergando. Puede tratarse de papeleo, una propuesta o una tarea pendiente.

Una vez concluida, esa reacción positiva puede convertirse en una nueva fuente de ingresos. La abundancia llega como recompensa a la acción.

¿Por qué el 20 de febrero es clave en el calendario chino?

En la astrología china, los días de cierre no simbolizan pérdida, sino consolidación. Son momentos para cerrar ciclos, tomar decisiones y comprometerse.

El final del Buey de Madera fomenta estabilidad financiera, responsabilidad, resultados concretos y materialización de esfuerzos previos.

Quienes completan tareas o finalmente eligen un camino específico son los que experimentan la manifestación más clara de abundancia.

Cómo aprovechar esta energía de prosperidad

Si tu signo no está en la lista, también puedes beneficiarte de esta vibración siguiendo estos pasos:

Termina algo pendiente

Toma una decisión que has postergado

Organiza tus finanzas

Comprométete con un objetivo claro

La astrología china enseña que la abundancia llega cuando la energía deja de dispersarse.

