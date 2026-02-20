Denuncian de acoso laboral a funcionarios del Consulado de México en L.A.

Ana Laura Martínez, exempleada del Consulado General de México en Los Ángeles presentó una denuncia por acoso laboral y abuso de poder en su contra, de parte de sus exjefes en el Departamento de Protección de dicha sede diplomática.

“Reitero contundentemente que responsabilizo a Nora Guadalupe Ramírez Cervantes, jefa adjunta del Departamento de Protección del Consulado General de México en Los Ángeles, de mi renuncia voluntaria ante el acoso laboral y abuso de poder que infringió en mí”, dijo en una carta dirigida a la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

También acusó a Juan Carlos Rodríguez Muñoz, jefe del Departamento de Protección del Consulado General de México en Los Ángeles, por complicidad.

“En diversas ocasiones le hice saber situaciones inapropiadas e irrespetuosas que estaba enfrentando, las cuales incluyeron discriminación hacia algunos mexicanos de origen indígena que atendí en el Departamento de Protección, y no hizo nada”.

Asimismo denunció a Gustavo Martínez Cianca, cónsul adscrito del Consulado General de México Los Ángeles, “por sus actitudes amenazantes, previo a presentar mi renuncia voluntaria, al externarme repetidamente que mi ‘permanencia en el Consulado estaba en consideración’ sin poder argumentar faltas en mi desempeño laboral”.

Ana Laura hizo llegar una carta con su denuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través del periodista Vicente Serrano, creador del canal en YouTube, Sin Censura, quien hizo público el caso a través de su programa con más de 1.6 millones de suscriptores.

El jueves 19 de febrero, Serrano entregó la carta con la acusación a la oficina de la presidenta mexicana.

“Mi intención con esta denuncia es que se tomen cartas en el asunto, que sean sancionadas las personas que abusan de su autoridad y, sobre todo, que mejore el ambiente y el trato que ofrece el Consulado General de México en Los Ángeles”, dice Ana Laura en la misiva.

Egresada de la carrera de Economía de la UNAM en la Ciudad de México, fue contratada como prestadora de servicios profesionales independientes el 16 de abril de 2025 para laborar en el Departamento de Protección del Consulado General de México en Los Ángeles, y presentó su renuncia el 18 de noviembre, agobiada por el estrés al que asegura fue sometida.

En entrevista con La Opinión, dice que el maltrato que ella sufrió no es único.

“Muchas personas lo viven y lo soportan por necesidad; mejor se quedan calladas. Yo tengo un esposo ciudadano estadounidense, que me apoya, y no voy a quedarme sin comer por dejar el trabajo del Consulado”, dice Ana Laura.

Revela que quiso denunciar su caso para exhibir las irregularidades dentro del consulado.

“Se vive un sistema de privilegios para algunos empleados; a quienes les dan las oportunidades que a mi me negaron cuando por ejemplo pedi salir dos horas más temprano los viernes para hacer un diplomado de la UNAM”.

Menciona el nombre de su excompañera Kimberly Oropeza, empleada del Departamento de Protección, a quien sí le dan permiso de salir a hacer su maestría, y ausentarse de tu trabajo tres veces a la semana.

Y cita que cuando el lunes 23 de junio estaban las redadas en Los Ángeles en todo su apogeo, Reyna Guerrero y Alden Azuara, empleados del Departamento de Protección encargados de visitar el centro de detención del ICE en el centro de Los Ángeles, fueron seleccionados para disfrutar de un partido de fútbol en horario laboral.

“Nosotros tuvimos que hacer el trabajo de estas personas mientras ellas gozaban del partido del fútbol. Previo a esa fecha, el cónsul Carlos González Gutiérrez hizo un controversial video al lado de Mikel Arriola, exdirector del Seguro Social en la época del expresidente priísta Enrique Peña Nieto, invitando a los paisanos a un partido de fútbol en plenas redadas”.

Dice que también hay discriminación contra los inmigrantes mexicanos de origen indígena.

“En una ocasión, una persona indígena que fue al consulado a solicitar una presunción de nacionalidad, le comenté a mi jefa Nora de quien se trataba, y me preguntó si realmente se veía indígena. Le respondí que no me correspondía clasificar a las personas, y que fuera o no, tendríamos que ofrecerle la atención. Ella salió a la sala de espera a inspeccionar que la persona se viera indígena ”.

Comenta que desde los primeros días que entró a laborar se dio cuenta que las condiciones de trabajo no eran buenas, ni los sueldos.

“Eso explica porque algunos empleados podrían no tener una actitud comprometida. Están de malas; y nada más van a cumplir; antes de comenzar a trabajar por las mañanas, algunos pasan una hora platicando, tomándose el cafecito”.

Dice que el acoso en su contra fue gradual, al grado que la jefa adscrita Nora incluida en la denuncia, en reiteradas ocasiones perdía el control y le llamaba la atención de una manera poco profesional, que no tenía con otros compañeros.

“Cuando se organizó la Semana de Derechos Laborales en el Consulado, en la que otra compañera y yo participamos, al finalizar de nuevo, me llamó solo a mí para darme una retroalimentación de forma agresiva por por no organizar las mesas de manera alfabética”.

Ana Laura aclaró que su exjefa Nora entró a trabajar al consulado, alrededor de un par de semanas antes que ella.

“Teníamos casi la misma antigüedad laboral”.

La gota que derramó el vaso fue cuando la mandó llamar el cónsul Martínez Cianca a su oficina, por haberse salido media hora antes de su trabajo para asistir a su diplomado.

“En una actitud amenazante y muy grosera, me acusó de no acatar órdenes de mis superiores; y varias veces me dijo que mi permanencia en el Consulado estaba en riesgo. Cuando me dijo que no daba buena atención a los usuarios, le respondí que eran unos deshonestos porque no era verdad”.

En cuanto a que no acataba los horarios de entrada, resalta que nadie en ese departamento cumple con la puntualidad; en cambio ella si se presentaba de manera puntual, debido a que los horarios del tren son muy precisos y no se podía arriesgar a perderlo.

“Yo no me negaba a hacer trabajo de más en mis días de descanso, pero en mi contrato se mencionaba que habría un pago adicional; en lo que si no estaba de acuerdo era en hacer el trabajo de otros compañeros para que ellos se fueran a disfrutar de sus privilegios”.

Cuando el cónsul Martínez Cianca continuó en plan amenazante, le dije que renunciaba.

“No se la esperaban, pensaban que yo iba a seguir permitiendo el maltrato. La pensé mucho pero ya estaba agotada con tanto estrés laboral; hacer el trabajo de otros, el acoso y que se negaran a darme dos horas los viernes para hacer un diplomado, cuando las oficinas las cierran desde la 1:30 de la tarde; y yo iba a llegar más temprano ese día para recuperar el tiempo, fue demasiado”.

Ana Laura dice que no todos los funcionarios son como los que la acosaron, y pone como ejemplo a Luis Angel Castañeda Flores, encargado de la jefatura de Oficina del Cónsul General y Asuntos Políticos.

“El se portó muy bien y me escuchó”.

Al final, dice que toda esa burocracia que existe en el Consulado, los malos salarios, y el sistema de discriminación y privilegios, terminan por afectar el servicio a los mexicanos que viven en Los Ángeles.

Reacción del Consulado

En un comunicado, el Consulado General de México en Los Ángeles, respondió:

“La persona a la que se hace referencia prestó sus servicios en el Consulado General de México en Los Ángeles durante siete meses, del 16 de abril al 18 de noviembre de 2025, fecha en la que decidió dar por terminada su relación contractual de manera voluntaria y unilateral. Tomó esa decisión luego de que no se le otorgara una dispensa extraordinaria para ausentarse de sus actividades todos los viernes, a partir de las 12pm.

“A través de los canales institucionales, este Consulado ha dejado constancia de las razones que motivaron las frecuentes llamadas de atención sobre el desempeño inadecuado de dicha persona.

“Por respeto al derecho a la privacidad, no se considera oportuno hacer públicos mayores detalles al respecto. Cabe señalar que la ley dispone de mecanismos para desahogar, ante instancias autónomas e independientes, cualquier reclamo contra esta Representación.

“El Consulado reitera su compromiso con el cumplimiento de la normatividad establecida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con pleno respeto a su personal y con la prestación eficiente y oportuna de los servicios consulares”.

Cabe señalar que el que miércoles 18 de febrero se informó del fallecimiento del cónsul Adscrito Gustavo Martínez Cianca, quien aparece acusado en la denuncia de Ana Laura Martínez.