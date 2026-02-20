Eric Dane: Famosos lamentan la muerte del actor de “Grey’s Anatomy”

El mundo del entretenimiento se sacudió con el fallecimiento del actor Eric Dane, quien durante sus 24 años de trayectoria deleitó con su actuación en producciones como “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”. El comunicado difundido por su familia confirmó que su deceso se dio en su residencia en Los Ángeles, California y en compañía de su círculo más cercano.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida“, se lee en el escrito revelado por la revista People.

A solo unas horas del deceso de Dane, han sido varios los artistas que se han sumado a la pena que embarga a su familia y le han extendido su último adiós con conmovedores mensajes. Dentro de las personalidades más sonadas, destacan aquellas amistades que forjó en la escena actoral, incluyendo a Ashton Kutcher, Nina Dobrev, así como algunos de sus compañeros en la series “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”. Te compartimos algunos de ellos:

Ashton Kutcher

The Franklin strip fanatics fantasy football league will miss Mr. Eric Dane. We know you'll be watching from the booth. Miss you, buddy. Let's keep fighting the fight to solve ALS. pic.twitter.com/00TtwmQHAK — ashton kutcher (@aplusk) February 20, 2026

El protagonista de “That ’70s Show” se pronunció sobre la partida del famoso diciendo: “La liga de fútbol ‘fantasy’ de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA“. Esto haciendo referencia a la liga privada de fútbol de celebridades en la que ambos participaban.

SAG-AFTRA

We are heartbroken by the passing of Eric Dane, a #SagAftraMember since 1991. He inspired audiences and colleagues alike, and faced ALS with courage and a commitment to advocacy. His legacy will endure. Our thoughts are with his family, friends and fans. https://t.co/iWMSBUafa7 — SAG-AFTRA (@sagaftra) February 20, 2026

El sindicato de actores, televisión y radio extendió una sentida despedida al actor, honrando su contribución al arte que dedicó su vida por más de dos décadas.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de Eric Dane, quien fue miembro #SagAftraMember desde 1991. Inspiró tanto al público como a sus colegas, y afrontó la ELA con valentía y compromiso con la defensa de sus derechos. Su legado perdurará. Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia, amigos y seguidores”, recita el comunicado lanzado desde la plataforma de X.

Alyssa Milano

Una de las despedidas más emotivas corrió a cargo de Alyssa Milano, quien sostuvo una relación con el artista en el año 2003. Por medio de su dedicatoria, la famosa dejó ver que pese a su separación, su cariño por él se mantiene intacto y su partida deja un gran vacío en su corazón.

“No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda la perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida“, comentó en la despedida que compartió en su cuenta de Instagram.

Alyssa Milano resaltó las cualidades de Dane al tiempo que recordó algunos de los momentos que vivieron juntos: “Él me convenció de hacerme el corte pixie y el piercing en la nariz. También estaba conmigo en aquel paseo cuando encontramos a Lucy, mi querida chihuahua rescatada. Me llamaba ‘Milano’, como si fuera la única parte de mi nombre que importara. Mi corazón está con las personas que tuvieron la suerte de ser su hogar“, concluyó.

Sam Levinson

Por su parte, el director de la serie “Euphoria”, Sam Levinson, lanzó un último adiós a su colega por medio de comunicado difundido por la revista Variety. En el mensaje, el creador se dijo triste por la pérdida de su colega y compañero de aventuras.

“Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea para una bendición”, destacó.

Paul Walter Hauser

Paul Walter Hauser, actor en historias como “Black Bird” y “Cobra Kai”, se sumó a las muestras de cariño por el fallecido Eric Dane recordando los altibajos que atravesaron a lo largo de sus años de amistad, incluyendo su camino a la sobriedad.

“Intentamos reservar conciertos, tratamos de reírnos del dolor y tratamos de mantenernos sobrios. Me alegro de que hayamos podido jugar juntos en Americana. Te amo. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Disfruta en los brazos de Dios. Te veré de nuevo. RIP”, expresó en Instagram.

Doniella Davy

La encargada del área de maquillaje y vestuario en “Euphoria”, Doniella Davy, habló sobre la amistad que construyeron como resultado de sus horas de convivencia en el set de filmación.

“Un desgarrador adiós a Eric, uno de mis actores favoritos de Euforia con quien trabajar (…) Siempre fuiste especial para tener en el tráiler de maquillaje. Me encantó la forma enamorada en la que hablaste de tus hijas y tu sentido del humor descarado. Te voy a extrañar”, prometió.

Eric Dane obtuvo fama internacional gracias a sus papeles más icónicos: el del cirujano plástico Mark Sloan, conocido como ‘McSteamy’, en Grey’s Anatomy, como el oficial “Tom Chandler” en “The Last Ship” y, recientemente, como el padre de Jacob Elordi en “Euphoria”, “Cal Jacobs”.

