Qué signos son los más confiables del zodiaco, según astrólogos

La confianza es uno de los valores más importantes en cualquier relación, ya sea de amistad, amor o trabajo.

Desde la perspectiva de la astrología, el signo zodiacal puede influir en la manera en que una persona cumple su palabra, mantiene compromisos y protege los secretos de los demás.

Diversos astrólogos coinciden en que, de los 12 signos del zodiaco, solo cinco destacan como los más confiables.

Según una clasificación basada en expertos y recopilada por el sitio Best Life, estos signos sobresalen por su honestidad, lealtad y sentido de responsabilidad.

A continuación, descubre cuáles son los signos más confiables del horóscopo y por qué ocupan este privilegiado lugar.

1. Tauro

En el primer lugar del ranking se encuentra Tauro (20 de abril al 20 de mayo). Este signo de tierra es famoso por su firmeza, estabilidad y resistencia emocional.

¿Por qué Tauro es el signo más confiable?

Tauro está guiado por la necesidad de seguridad y estabilidad. Cuando da su palabra, la considera un contrato sagrado.

Su energía fija lo convierte en alguien sólido, difícil de mover o influenciar. En el amor y la amistad, Tauro es el compañero que permanece incluso en tiempos difíciles.

2. Libra

En segundo lugar se posiciona Libra (23 de septiembre al 22 de octubre), signo regido por Venus, planeta del amor y la armonía.

Libra encarna el equilibrio y la justicia. Su deseo natural de ver prosperar a los demás lo impulsa a cumplir con sus compromisos.

Fortalezas principales de Libra

Libra puede ser complaciente, pero esa característica lo lleva a respaldar a quienes aprecia. Es el amigo que siempre está dispuesto a mediar en conflictos y mantener la paz.

3. Virgo

El tercer puesto lo ocupa Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre), un signo conocido por su mentalidad analítica y su atención al detalle.

¿Qué hace a Virgo tan confiable?

Virgo demuestra su lealtad a través de acciones concretas. No se limita a palabras; ofrece soluciones prácticas.

Cuando alguien necesita apoyo profesional o emocional, Virgo es quien organiza, planifica y resuelve.

4. Cáncer

En cuarto lugar aparece Cáncer (21 de junio al 22 de julio), el signo más emocional del zodiaco.

La confianza según Cáncer

Cáncer se sintoniza naturalmente con las necesidades de los demás. Su confiabilidad surge del afecto y la protección.

Aunque su sensibilidad puede hacerlo vulnerable, también lo convierte en un apoyo incondicional.

5. Escorpio

El quinto lugar es para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre), signo conocido por su intensidad y profundidad emocional.

¿Por qué Escorpio es confiable?

Aunque puede parecer reservado, cuando confía en alguien se convierte en un aliado inquebrantable. Escorpio no entrega su confianza fácilmente, pero cuando lo hace, es para siempre.

¿Qué hace que un signo sea confiable?

En astrología, la confiabilidad está relacionada con la combinación de elemento (tierra, agua, fuego o aire), modalidad (cardinal, fija o mutable) y planeta regente.

Los signos de tierra como Tauro y Virgo destacan por su estabilidad. Los signos de agua como Cáncer y Escorpio sobresalen por su lealtad emocional. Libra, signo de aire, aporta equilibrio y compromiso social.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el signo más confiable del zodiaco?

Según astrólogos, Tauro ocupa el primer lugar por su lealtad inquebrantable y firmeza.

¿Los signos de agua son confiables?

Sí. Cáncer y Escorpio destacan por su profunda lealtad emocional.

¿Un signo zodiacal determina totalmente la confianza?

No completamente. La carta astral completa influye en la personalidad y nivel de confiabilidad.

¿Qué signos cumplen mejor sus promesas?

Tauro y Virgo son conocidos por su responsabilidad y compromiso constante.

