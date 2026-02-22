Abuelos futbolistas temen desalojo del Parque Estatal del Río de Los Ángeles

Hace aproximadamente 15 días, los directivos de la Liga Anahuac Youth Sport Association en la que participan niños y adultos mayores, recibieron como un balde de agua fría en pleno invierno la noticia de que ya no podrían jugar fútbol soccer en los campos del Parque Estatal del Río de Los Ángeles.

“Nosotros fundamos este parque, luchamos por este espacio y ayudamos a construirlo, y dos décadas después vienen a querer sacarnos”, dijo Raúl Macías, fundador y presidente de la Liga Anahuac Youth Sport Association.

“Pedimos que se nos respete nuestro espacio, que no es gratis porque pagamos para poder jugar”, dijo Raúl

Y reveló que fue en una reunión donde la nueva directora Julie Monroy, quien asumió el cargo hace un mes, les informó que ya no les renovaran los permisos, y a partir de marzo, ya no podrán jugar en los campos del Parque Estatal del Río de Los Ángeles.

“El argumento que nos dio es que aquí se va a poner en marcha un programa comunitario de torneos previo al Mundial y las Olimpiadas, y necesitan que no salgamos. Pero si nosotros somos la comunidad”, cuestiona.

Añade que no se oponen a que la ciudad de Los Ángeles realice sus proyectos en el parque pero piden que les respeten su tiempo y espacio.

Paco Serrano, Francisco Díaz y José García. (Araceli Martínez/La Opinión)

La Liga Anahuac Youth Sport Association utiliza una cancha de fútbol del Los Angeles River State Park todos los sábados, durante cuatro horas. Tres horas juegan los niños, y una hora es para los adultos mayores.

“Nos cayó de sorpresa que ya no nos quieran dar permisos para jugar porque somos los fundadores del parque. No hubo ningún acercamiento previo,ni nos dieron alternativas. Este espacio era pura tierra. Peleamos para que se hicieran estas canchas, y más tarde para que les pusieran pasto sintético; y de repente, nos dicen que ya no hay permisos. Tanto año, y nomás así porque si nos quieren sacar”, dijo Paco Serrano, quien ha sido coordinador general de la Liga Anahuac que se ha enfocado en los niños durante 27 años.

“El Departamento de Parques y Recreaciones nos cobra $1,500 al mes por los niños, y $400 por los adultos mayores, por cuatro horas a la semana”, dice Paco.

Para hacer frente al gasto, Paco dice que cobran una cuota módica a los papás de los niños, y cuando hay familias de cuatro niños que van a jugar, solo les cobran por dos.

“Estamos muy molestos porque tener un espacio para los niños de la comunidad latina es muy importante. Muchos de los muchachos que han jugado con nosotros ya son profesionales, y otros están en la universidad”.

Familiares porristas de niños y abuelos que juegan en el Rio de Los Angeles State Park. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Explica que para los menores, jugar fútbol en el Parque del Río de Los Ángeles es un incentivo y una motivación que los mantiene alejados de las drogas y las pandillas.

En el equipo de niños Anahuac, creado en 2007, juegan más de 200, y en el de los adultos mayores, Aztecas, fundado hace seis años, participan alrededor de 60 abuelos entre los 55 y los 85 años.

“Nosotros hacemos rifas para que los jugadores adultos no paguen”, dice Francisco Díaz, jugador y líder del grupo de futbolistas veteranos.

“Lo que están haciendo es escandaloso. El Parque del Río de Los Ángeles no tiene actividades para los adultos mayores, nosotros hemos creado este grupo de jugadores de fútbol para proporcionarles razones para que se mantengan activos física y mentalmente”.

Francisco dice que es una ilusión para las personas mayores que les gusta el deporte, ir a jugar todos los sábados al parque.

“No solo jugamos sino que convivimos y socializamos. Después del juego, nos quedamos departiendo, y cada mes celebramos a todos los cumpleañeros”.

Esteban González apodado “El Suavecito” que a sus 73 años juega de delantero, se puso tan triste al enterarse que ya no los quieren en el parque, que casi le dan ganas de mejor regresar a México. “Para qué seguir aquí, si ya no podré jugar fútbol con mis amigos”.

José García Centeno, quien en junio cumple 86 años, no falta a jugar, porque dice mientras hace ejercicios de calentamiento, que practicar el fútbol cada semana, lo mantiene vivo y con entusiasmo.

Decepción y tristeza entre los jugadores Aztecas porque no los quieren dejar jugar en el Rio de Los Angeles State Park. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Los líderes del grupo Anahuac lograron entrevistarse con el director general de Parques de la Ciudad de Los Ángeles, Jimmy Kim, y prometió ayudarlos.

“Nos aseguró que se trata de un malentendido, que no nos van a desalojar; y aunque confiamos en su palabra, mientras no haya un papel que nos los garantice, estamos en la cuerda floja”, dice Macías.

Añade que desafortunadamente como la nueva directora Monroy tiene muy poco tiempo en el cargo, no conoce la historia de La Liga Anahuac y su impacto en la comunidad.

“Solo pedimos que nos respete nuestro espacio, que no es mucho, solo una vez a la semana, y además hay lugar para todos”.

Abuelos jugadores Aztecas en el Rio de Los Angeles State Park. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La Opinión pidió a la oficina de prensa del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Los Ángeles un comentario sobre el malestar de los jugadores de la Liga Anahuac, pero hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta.