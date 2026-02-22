Clima de hoy en San Antonio, Texas para este domingo 22 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este domingo 22 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1031.9 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 07:07 h y el crepúsculo será a las 18:29 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 43 y los 68 grados Fahrenheit (6 y 20 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

