Disputa en local nocturno de Texas terminó en tiroteo que dejó dos muertos: dos hispanos detenidos

Un hombre y una mujer abrieron fuego contra clientes que se encontraban en el patio exterior en un lounge de hookah en San Antonio, Texas, dejando dos muertos.

El San Antonio Police Department informó el viernes que Joseph Amador, de 34 años, y Lauren Machado-Juarez, de 35, fueron acusados de asesinato capital y ya se encuentran bajo custodia.

Las víctimas fueron identificadas como Derek Brown, de 27 años, y Kyung Lee, de 50, según reportes de medios locales.

Disputa previa y regreso armado

De acuerdo con la policía, los hechos ocurrieron cuando la noche del martes daba paso a la madrugada del miércoles en Myst Hookah + Ultra Lounge, ubicado en San Antonio.

Las autoridades señalaron que ambos sospechosos estuvieron dentro del establecimiento y se involucraron en una pelea. El personal de seguridad los expulsó del lugar.

Según una declaración jurada citada por medios locales, aproximadamente cinco minutos después, una mujer conduciendo un Ford Fusion, con un hombre en el asiento del pasajero, regresó al área con las luces apagadas. El vehículo pasó frente al local y luego dio la vuelta, permitiendo que el pasajero quedara frente al patio exterior, donde abrió fuego.

Testigos afirmaron que se realizaron alrededor de 20 disparos contra las personas que se encontraban sentadas en la terraza.

Identificación y arresto

Investigadores lograron identificar el automóvil y localizar a su propietario. Dos días después, detectives observaron a los sospechosos salir de un apartamento y abordar el vehículo, momento en el que fueron detenidos. En el interior del auto se recuperó un arma de fuego.

Al momento del arresto, tanto Amador como Machado-Juarez tenían órdenes de captura pendientes por cargos no relacionados con el tiroteo, según informó la policía.

Las autoridades continúan con la investigación mientras el caso avanza en los tribunales.

