Miami: pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 22 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 12% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se espera escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 16.16 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:51 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:18 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 3%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

