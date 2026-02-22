Pokémon FireRed llega a Nintendo Switch: guía completa para atrapar a todos los pokemones legendarios

Si eras de los que sudaban frío en el GBA intentando capturar a Mewtwo con una Ultra Ball de milagro, te tenemos buenas noticias. Nintendo confirmó oficialmente que Pokémon FireRed Version y Pokémon LeafGreen Version llegan a Nintendo Switch el 27 de febrero de 2026, justo el día del Pokémon Day, celebrando 30 años de la franquicia. Esto significa que una nueva generación de entrenadores —y muchos nostálgicos— van a enfrentarse a uno de los retos más icónicos de la saga: capturar a los legendarios de Kanto y Johto.

Para que no pierdas ninguno, te traemos la guía definitiva con ubicaciones exactas, estrategias y las mejores Poké Balls para hacerlo sin dramas.

Por qué esta guía te va a salvar la partida

Antes de ir directo a la acción, hay una regla de oro que aplica para todos los legendarios del juego sin excepción: guarda la partida justo antes de enfrentarlos. Si los vences por accidente o se te escapa la oportunidad, no hay vuelta atrás. Esos Pokémon solo aparecen una sola vez en todo el juego.

Además, el truco clásico que nunca falla es debilitarlos hasta dejarlos con muy pocos PS, aplicarles un estado alterado como sueño o parálisis, y recién ahí lanzar Poké Balls. Las Ultra Balls son tu mejor aliada en la mayoría de los casos, aunque para Mewtwo muchos optan directamente por la Master Ball.

Ahora sí, vamos Pokémon por Pokémon.

Los tres pájaros legendarios: fuego, hielo y rayo

Articuno — Islas Espuma (Nivel 50)

Articuno se esconde en las Islas Espuma, accesibles desde la Ruta 19 o la Ruta 20 saliendo hacia el sur de Ciudad Fuchsia. Para llegar a él necesitas un Pokémon que sepa el MO Surf y el MO Fuerza, ya que la caverna tiene un puzzle de rocas que debes empujar hacia los niveles inferiores para desviar el curso del agua y alcanzar donde está el legendario.

Tipo: Hielo/Volador — Nivel 50.

Debilítalo con ataques de fuego moderados sin pasarte, ponlo a dormir si puedes, y lanza Ultra Balls. Lleva Ice Heals por si acaso congela a tu Pokémon durante el combate.

Zapdos — Central Eléctrica Abandonada (Nivel 50)

Zapdos está en la Central Eléctrica Abandonada, que no está tan escondida como parece. Desde la Ruta 10 (a la derecha de Ciudad Celeste), busca la zona donde puedes hacer Surf en el río estrecho, síguelo hacia el sur y llegarás directo a la planta.

Tipo: Eléctrico/Volador — Nivel 50.

Dentro encontrarás muchos Pokémon eléctricos como Pikachu, Magnemite y Voltorb, y ojo con los Electrode disfrazados de ítems que te pueden dar un susto. Para atrapar a Zapdos lo ideal es paralizarlo o dormirlo y usar Ultra Balls. Lleva bastantes Paralyze Heals porque le encanta paralizar a tus Pokémon.

Moltres — Monte Ascuas / Mt. Ember (Nivel 50)

En FireRed, Moltres fue reubicado respecto a los juegos originales y ahora vive en la cima del Monte Ascuas (Mt. Ember) en la Isla Prima. Para llegar, viaja a la Isla 1, busca la entrada de la caverna donde conseguiste el MO Rompe Rocas, continúa hacia arriba hasta la zona acuática, haz Surf hacia el norte y llega a la base del volcán. Necesitarás Fuerza y Rompe Rocas para avanzar.

Tipo: Fuego/Volador — Nivel 50.

Moltres es considerado el más fácil de las tres aves de atrapar. Aun así, cuidado porque puede quemar a tus Pokémon con sus ataques. Usa un Pokémon de agua, debilítalo y aplica sueño o parálisis antes de lanzar Ultra Balls.

El más poderoso de Kanto: Mewtwo

Mewtwo — Calabozo Desconocido / Cueva Celeste (Nivel 70)

Mewtwo es, sin duda, el legendario más codiciado y más difícil de capturar en todo FireRed. Para acceder al Calabozo Desconocido (cerca de Ciudad Celeste), primero tienes que vencer a la Elite 4 y haber reparado la máquina del Centro Pokémon de la Isla 1, lo que requiere entregar tanto la Ruby Plate como la Sapphire Plate al científico.

Tipo: Psíquico — Nivel 70.

Una vez dentro, enfrentarás Pokémon salvajes de nivel 50-65, así que lleva a tu equipo más fuerte. Al final del laberinto, en una pequeña isla, te espera Mewtwo. La recomendación más extendida: usa la Master Ball directamente si la conservas. Si no, debilítalo con ataques de tipo Oscuro (es débil ante ellos), pon cuidado con que use Recuperación para restaurar PS, aplica sueño y tira Ultra Balls sin parar.

Legendarios de Johto y los Pokémon itinerantes

Entei, Raikou y Suicune — Rutas aleatorias

Estos tres son los más desesperantes de la lista porque deambulan libremente por los pastizales de Kanto. El legendario que encuentres depende del Pokémon inicial que elegiste al comenzar el juego:

Charmander → te tocará Suicune



→ te tocará Bulbasaur → te tocará Entei



→ te tocará Squirtle → te tocará Raikou

Solo aparecen después de obtener la Pokédex Nacional y completar la misión de las Islas Sevii. La mejor estrategia para cazarlos es posicionarte en Saffron City, verificar en tu Pokédex dónde está, y caminar (no correr ni usar bicicleta) hacia la ruta donde se encuentre, porque si corres, escapan a otra ruta. Para atraparlos, lo mejor es tener un Pokémon que sepa Medialuna (para dejarlos con 1 PS) combinado con Somnífero o Paralizador, y usar Ultra Balls o incluso una Dusk Ball si el combate se extiende.

Ho-oh y Lugia — Navel Rock / Isla 8

Tanto Ho-oh como Lugia se encuentran en la Isla 8 (Navel Rock), accesible solo si tienes el Mystery Ticket, que originalmente se distribuía en eventos especiales de Nintendo. Al llegar a la bifurcación dentro de la cueva, la izquierda lleva a Ho-oh (en la cima) y la derecha lleva a Lugia (en una caverna submarina).

Ambos están en Nivel 70. Para Ho-oh (Fuego/Volador) usa Pokémon de agua o eléctrico de alto nivel. Para Lugia (Psíquico/Volador) aplica la misma lógica. En ambos casos, mucho cuidado con los golpes críticos que podrían noquearlos antes de atraparlos. La mejor opción es usar Ultra Balls después de debilitarlos y aplicarles un estado alterado.

Deoxys — Birth Island / Isla 9

Deoxys está en la Isla 9 (Birth Island), y solo puedes acceder con el Aurora Ticket, también distribuido en eventos de Nintendo. La isla tiene un pequeño puzzle con un triángulo negro que debes activar y luego alcanzar en el menor número de pasos posibles. Si te equivocas, el puzzle se reinicia.

Tipo: Psíquico — Nivel 25. Al ser de nivel bajo, ten mucho cuidado de no derrotarlo de un solo golpe. Usa ataques de muy bajo poder, aplícale parálisis y lanza Ultra Balls sin dudarlo. Con Pokémon FireRed llegando a Nintendo Switch el 27 de febrero de 2026, tanto veteranos como nuevos entrenadores tendrán la oportunidad perfecta de completar su Pokédex con todos estos legendarios. Guarda la partida antes de cada encuentro, paciencia con los itinerantes y, si todavía tienes tu Master Ball intacta, ya sabes exactamente para quién guardarla: para Mewtwo.

