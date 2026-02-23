El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 23 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y se esperan cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:50 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:19 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 63 grados Fahrenheit (12 y 17ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.