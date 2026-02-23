Disparó hasta vaciar el cargador contra empleados de AT&T en complejo residencial de Florida

Un hombre de 38 años fue arrestado en Brandon, Florida, tras presuntamente perseguir y disparar contra tres trabajadores de servicios celulares que realizaban labores de promoción puerta a puerta en un complejo residencial.

El incidente ocurrió la noche del 18 de febrero en Providence Townhomes, cuando Reginald McGee se encontró con dos mujeres y un hombre que, según reportes, representaban a AT&T.

De acuerdo con información difundida por medios locales, McGee comenzó a burlarse de los trabajadores y luego los persiguió por la cuadra mientras gritaba amenazas como: “¿Dónde están?” y “¡Los voy a matar!”.

Disparó hasta vaciar el cargador

Según la investigación, el sospechoso sacó un arma de su cinturón y abrió fuego contra el empleado masculino, disparando hasta que el cargador quedó vacío. Imágenes de vigilancia captaron al menos 10 detonaciones, acompañadas por los gritos de pánico de las dos mujeres que lo acompañaban.

Cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough llegaron al lugar, encontraron a la víctima herida y recostada contra la entrada de una vivienda. El hombre permanecía consciente y logró ofrecer una descripción limitada del atacante.

Poco después, los agentes localizaron a McGee cerca de su residencia, tendido en el suelo con las manos en alto, donde fue detenido sin que se produjeran más incidentes.

Enfrenta múltiples cargos

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, calificó el hecho como una “escalada completamente innecesaria” que dejó a un trabajador gravemente herido “simplemente por hacer su trabajo”.

McGee inicialmente alegó defensa propia, pero posteriormente admitió haber perseguido a los vendedores y disparado contra ellos, según reportes.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano y tratada por heridas de bala en la pierna, pantorrilla y pie. Las lesiones no pusieron en peligro su vida, informaron las autoridades.

El acusado enfrenta cargos por disparar un arma de fuego en público, agresión agravada que causó grandes daños corporales e intento de asesinato en segundo grado.

