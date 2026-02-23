Fortnite Solo Leveling: todos los skins, precios y contenido disponible ahora en la tienda

Si eres fanático de Solo Leveling y llevas meses esperando esta colaboración con Fortnite, la espera terminó. El pasado 20 de febrero de 2026, Epic Games lanzó oficialmente el crossover entre Fortnite y Solo Leveling con la actualización v39.50, trayendo al universo Battle Royale a los personajes más icónicos del manhwa surcoreano. Sung Jin-Woo, Cha Hae-In e Igris ya están en la tienda de objetos, y aquí te contamos todo lo que puedes comprar y cuánto te va a costar.

Qué personajes llegaron a Fortnite con Solo Leveling

Sin rodeos: la colaboración trae tres skins jugables principales, cada una con su propio set de accesorios temáticos.

Sung Jin-Woo – El protagonista absoluto. El “Monarca de las Sombras” llega con su inconfundible armadura oscura y acentos azules brillantes que lo hacen ver exactamente como en el anime. Su skin incluso tiene un estilo reactivo: el aspecto de Jin-Woo evoluciona conforme eliminas oponentes, simulando su legendaria mecánica de subir de nivel sin límites.



– El protagonista absoluto. El “Monarca de las Sombras” llega con su inconfundible armadura oscura y acentos azules brillantes que lo hacen ver exactamente como en el anime. Su skin incluso tiene un estilo reactivo: el aspecto de Jin-Woo evoluciona conforme eliminas oponentes, simulando su legendaria mecánica de subir de nivel sin límites. Cha Hae-In – La cazadora de rango S más querida del fandom llega con su icónica armadura y estética característica. No podía faltar en esta colaboración.



– La cazadora de rango S más querida del fandom llega con su icónica armadura y estética característica. No podía faltar en esta colaboración. Blood-Red Commander Igris – El leal caballero invocado por Jin-Woo tiene su propio skin con plating rojo y negro, y viene con una emote built-in exclusiva llamada Shadow Shift que solo puede usar este personaje.

Cada uno de estos personajes integra perfectamente la estética visual de Solo Leveling dentro del motor gráfico de Fortnite.

Todos los precios en V-Bucks de la tienda de Solo Leveling

Aquí está el desglose completo de lo que puedes comprar. La opción más conveniente es, sin dudas, el bundle completo que agrupa los 14 ítems:

Solo Leveling: ARISE Bundle — 14 ítems (4,500 V-Bucks)



(4,500 V-Bucks) Sung Jin-Woo Bundle individual (1,800 V-Bucks)



Cha Hae-In Bundle individual (1,800 V-Bucks)



Blood-Red Commander Igris Bundle individual (1,800 V-Bucks)



Kaisel — Planeador (1,200 V-Bucks)



Venom Fang & Knight Killer — Pico (800 V-Bucks)



Demon King’s Longsword — Pico (800 V-Bucks)



Kamish’s Wrath — Envoltura de arma (500 V-Bucks)



Wings of Light — Mochila (400 V-Bucks)



Shadow Summoner — Emote (400 V-Bucks)



S-Rank Scent — Emote (400 V-Bucks)



Godly Statuette — Mochila (300 V-Bucks)



Igris’ Cloak — Mochila (300 V-Bucks)

Si compraras todos los ítems por separado, el total ascendería a aproximadamente 9,500 V-Bucks, lo que hace que el bundle completo de 4,500 V-Bucks sea un ahorro considerable. Para ponerlo en perspectiva, 4,500 V-Bucks equivalen a comprar el pack de 5,000 V-Bucks por $36.99 dólares.

La Solo Leveling: Arise Cup y cómo conseguir skins gratis

Antes de que los ítems llegaran a la tienda, Epic Games organizó la Solo Leveling: Arise Cup, un torneo especial en formato individual que se celebró los días 19 y 20 de febrero de 2026. Esta competencia fue la primera oportunidad para que los jugadores pusieran las manos encima de los cosméticos de la colaboración antes que nadie.

Los jugadores que obtuvieron una puntuación suficientemente alta en el leaderboard regional pudieron desbloquear de forma gratuita el skin de Sung Jin-Woo junto con la mochila Godly Statuette. Básicamente, si eras lo suficientemente bueno en el Battle Royale, te llevabas al protagonista del anime sin gastar un solo V-Buck. Ahora que el torneo ya terminó, la única vía para conseguir estos cosméticos es a través de la tienda de objetos.

Esta colaboración se suma a una larga lista de crossovers con el mundo del anime que Epic Games ha realizado a lo largo de los años en Fortnite, incluyendo a personajes de Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan y My Hero Academia. Solo Leveling, con más de 14 mil millones de visitas online acumuladas como webtoon y su exitosa adaptación animada producida por A-1 Pictures, claramente merece un lugar entre los grandes. El fandom lleva meses esperando esta colaboración desde que fue filtrada por dataminers a principios de año, y aunque algunos fans han señalado que los diseños podrían haber sido más fieles al material original, la popularidad del evento habla por sí sola.

Sigue leyendo:

• South Park llega a Fortnite con la actualización v39.20: skins, fecha y detalles confirmados

• Fortnite gana la partida: Google cede y abrirá la Play Store a otras tiendas de apps

• Los Power Rangers aterrizan en Fortnite con skins, emotes y más