South Park llega a Fortnite con la actualización v39.20: skins, fecha y detalles confirmados

Epic Games ha anunciado la integración oficial de South Park en Fortnite, programada para el 9 de enero como parte de la actualización v39.20. Esta colaboración, titulada “Born in Chaos”, introduce skins de los personajes principales y nuevas mecánicas de juego, expandiendo el universo del battle royale con elementos icónicos de la serie animada. El evento estará disponible hasta el 5 de febrero, coincidiendo con el ciclo de Chapter 7 Season 1.

Fecha y horario de lanzamiento confirmado

La actualización con South Park se despliega el viernes 9 de enero de 2026, alineada con el reinicio diario de la Item Shop a las 4:00 PM PT (7:00 PM ET). Para usuarios en Latinoamérica, como Venezuela, esto equivale aproximadamente a las 8:00 PM hora local (-04).

Epic Games confirmó la fecha mediante un tráiler oficial que muestra la llegada de los personajes a través de un portal caótico inspirado en episodios como “The Stick of Truth”. Además, se incluye un mini pase gratuito accesible completando desafíos diarios y semanales, permitiendo desbloquear cosméticos sin costo adicional.

Skins y cosméticos disponibles

La colaboración presenta cinco skins principales de los protagonistas de South Park, todas en versiones adaptadas con mechs para compatibilidad con Fortnite: Stan Marsh (1,500 V-Bucks), Kyle Broflovski (1,500 V-Bucks), Kenny McCormick (1,500 V-Bucks), Eric Cartman como A.W.E.S.O.M.-O (1,500 V-Bucks) y Butters Stotch como Professor Chaos (1,500 V-Bucks).

Cada skin incluye sidekicks y accesorios reactivos, con bundles completos desde 3,200 hasta 3,800 V-Bucks para un ahorro significativo. Otros cosméticos destacados son el sidekick Towelie (1,200 V-Bucks) y posibles ítems gratuitos vía el mini pase, manteniendo las siluetas clásicas de los personajes.

Novedades en modos de juego y mapa

El evento introduce Quints, un nuevo modo Battle Royale para escuadras de cinco jugadores, ideal para integrar a Butters en partidas competitivas. El mapa sufre transformaciones notables, como la conversión de Wonkeeland en Cartmanland, con ítems temáticos como Cheesy Poofs para curación y el Stick of Truth como arma mítica que altera la tormenta. Se confirma un boss basado en Kenny con Respawn Medallion, junto a Easter eggs para fans de la serie. Esta integración sigue el formato de mini-eventos previos como The Simpsons, combinando humor satírico con jugabilidad innovadora.

La llegada de South Park refuerza la estrategia de Epic Games de colaboraciones multimedia en Fortnite, atrayendo a audiencias adultas y gamers casuales. La comunidad en plataformas como Reddit ya discute las implicaciones competitivas de las skins mech-adaptadas. Jugadores deben actualizar el cliente a tiempo y preparar V-Bucks para acceder al contenido. Este crossover representa un hito en fusiones culturales digitales, consolidando Fortnite como plataforma metaverso.

