Los mejores quitaesmaltes





CR probó 11 quitaesmaltes, desde Cutex hasta Zoya, con y sin acetona. Encontramos los productos que quitan el esmalte más rápido, resecan menos, y son mejores para la piel sensible.

Probamos 11 quitaesmaltes, incluyendo marcas populares con y sin acetona, para encontrar los que quitan el esmalte más rápido y contienen la menor cantidad de ingredientes que pueden irritar la piel.

By Lisa Fogarty

Tener un manicure bonito puede levantarte el ánimo, y complementar tu ropa y maquillaje, pero a todas nos toca pagar un precio de belleza alto cuando llega el momento de quitar ese esmalte viejo. Muchos quitaesmaltes resecan las uñas y las cutículas, y además tardan una eternidad en funcionar (puedes ver toda una serie completa antes de que algunos quitaesmaltes logren quitar tan solo un poco de tu esmalte con brillo o en gel).

Los quitaesmaltes están disponibles con y sin acetona, así como en fórmulas con distintos ingredientes. Elegir entre uno u otro implica considerar ventajas y desventajas. El quitaesmalte que más se usa en los salones de uñas suele contener acetona, que quita el esmalte rápido, pero también se evapora con facilidad, reseca más, tiene un olor a químicos fuerte y puede provocar dolor de cabeza y mareos si se usa en un espacio sin la ventilación adecuada.

Algunas de las fórmulas sin acetona que probamos contienen aceites esenciales que hidratan las uñas y las cutículas, pero la desventaja es que pueden tardar más en quitar esmaltes necios.

El doctor David Johnson, MD, dermatólogo certificado y cofundador de RedliteX, le dice a CR que la acetona es un solvente muy fuerte que irrita la piel y elimina los aceites naturales de la superficie de la piel, el estrato córneo. “Al perder sus aceites naturales, la piel retiene menos humedad”, dice Johnson. “Esto puede provocar resequedad, enrojecimiento e irritación. Con frecuencia veo pacientes con piel descamada alrededor de las uñas, cutículas partidas y uñas quebradizas debido a la exposición frecuente a la acetona”.

Según Johnson, los quitaesmaltes sin acetona suelen irritar menos, pero tardan más en funcionar. “Cuanto más tiempo frotas, hay más fricción, y eso también puede irritar la piel debajo de la uña”, explica. Si optas por fórmulas con acetona, Johnson recomienda no remojar las uñas en ella, enjuagar bien las manos después y aplicar de inmediato una crema hidratante o un aceite para las cutículas.

La directora asociada de seguridad de productos de CR, Ashita Kapoor, advierte: “Los quitaesmaltes contienen solventes inflamables, como la acetona, que pueden causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, además de dolor de cabeza, mareos y náuseas. Úsalos siempre en áreas bien ventiladas, lejos del fuego, y mantenlos fuera del alcance de los niños”.

CR puso a prueba 11 quitaesmaltes populares de marcas como Cutex, Mineral Fusion, Up&Up y Zoya (seis contienen acetona y cinco no).

Medimos cuánto tiempo tardó cada quitaesmalte en quitar esmaltes en gel, con brillo y tradicionales, y analizamos sus ingredientes con ayuda de SkinSafe, un socio de CR, que es una base de datos que analiza productos para el cuidado de la piel y el cabello y los califica según si contienen o no los ingredientes que con mayor frecuencia provocan alergias, identificados por Mayo Clinic.

SkinSafe indica en su sitio web: “los productos con el sello SkinSafe 100 han sido verificados por nuestro equipo de expertos y están libres de ingredientes que pueden ocasionar irritación y de alérgenos comunes, por lo que son seguros incluso para la piel más sensible. Más del 49% de las alergias cutáneas por contacto pueden evitarse simplemente usando productos con la certificación SkinSafe 100”.

La buena noticia es que varios productos obtuvieron una calificación de 100, lo que significa que estaban completamente libres de los alérgenos más comunes. Sin embargo, otros contenían algunos ingredientes que podrían causar irritación (los cuales se detallan más abajo).

Un pequeño adelanto: Zoya Remove Plus Plus 3-in-1 Formula es un producto clásico favorito que sabíamos teníamos que probar. Y nos complace informar que su fórmula con acetona fue la segunda más rápida para quitar el esmalte en gel y estuvo entre las mejores para quitar esmaltes con brillo y tradicionales. Eso sí, es una opción más cara, pero también encontramos productos más económicos que funcionan igual de bien.

Sigue leyendo para conocer más sobre Zoya y ver cómo se posicionaron los demás quitaesmaltes que probamos–– incluyendo nuestro Top Pick.

Onyx Professional Nail Polish Remover Maximum Strength

Tal vez merezca un regaño, pero antes de probar este quitaesmalte con acetona nunca había oído hablar de Onyx Professional. Mi primera impresión fue: no había nada especial en la botella, el empaque ni (hasta donde pude notar) en la fórmula. Entonces, ¿por qué cuando lo usé fue casi magia?

Este quitó los esmaltes con brillo más necios de forma más rápida que las otras opciones, y se defendió bien con el esmalte tradicional, quedando en segundo lugar, apenas 48 milisegundos detrás de Cutex Ultra Powerful Gel Nail Polish Remover. No fue el mejor para quitar esmalte en gel, pero tampoco estuvo entre los peores.

Algunas cosas que lo pusieron por encima de los demás y lo convirtieron en nuestro Top pick: A diferencia de otros quitaesmaltes con acetona que resecan muchísimo, este no lo hizo. Además, no dejó la piel alrededor de los dedos blanca, como suele pasar con otros quitaesmaltes.

También obtuvo una calificación de 100% libre de alérgenos comunes por parte de SkinSafe, lo que le valió la distinción de “mejor para piel sensible”. Pero sí contiene un ingrediente que puede causar irritación: el bálsamo de Perú. Lo mejor es que una botella de 8 onzas cuesta menos que muchas otras que probamos y, además, incluye una lima para uñas.

Zoya Remove Plus 3-in-1 Formula

Como ya mencionamos, esta fórmula con acetona fue la segunda más rápida para quitar esmalte en gel y la tercera más rápida para quitar esmaltes con brillo y tradicionales. Viene en una botella de 8 onzas, pero es un poco más cara que Onyx, además incluye un aplicador tipo “big flipper” que nos pareció muy práctico. También tiene un olor menos a químicos que otras opciones con acetona y no reseca las uñas ni las cutículas

SkinSafe determinó que el producto es 91% libre de alérgenos comunes; sin embargo, Skinsafe señala que sí contiene algunos ingredientes que pueden causar irritación, entre ellos fragancias, bálsamo de Perú y colorantes

Cutex Ultra-Powerful Nail Polish Remover

Conoces el nombre de la marca, pero apuesto a que no sabías que hay como 4,560 quitaesmaltes Cutex en el mercado (bueno… más o menos 4,550). Al menos así se siente. No podemos hablar por todas las fórmulas de Cutex, pero sí podemos decir que esta fue la que quitó el esmalte en gel y el tradicional más rápido, literalmente en segundos. Puedo pasar por alto que su tiempo para quitar el esmalte con brillo sólo es promedio, pero solo porque el precio por 6.76 onzas es difícil de superar.

Tiene una calificación SkinSafe bastante buena, con 91% libre de alérgenos comunes. Aun así, contiene algunos ingredientes que pueden causar irritación, como fragancias y bálsamo de Perú.

Dicho esto, no es un quitaesmalte perfecto. Dejó mis uñas resecas y mis cutículas quedaron con una capa blanca que desapareció después de lavarme las manos con jabón.

Mineral Fusion Nail Polish Remover

Si eres estricta con el uso de fórmulas sin acetona, esta opción de Mineral Fusion quedó en el primer lugar de nuestra lista. Aunque no ocupó el primer, segundo ni tercer lugar en velocidad para ninguno de los tres tipos de esmalte que probamos, quitó el esmalte en tiempos bastante razonables. Más importante aún, dejó las uñas y las cutículas con un acabado seco, pero sin resecar de más, y no dejó una sensación grasosa, algo común en muchos quitaesmaltes sin acetona, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes no son muy fans de los aceites esenciales.

Según SkinSafe, este producto obtuvo una calificación de 91% libre de alérgenos comunes. Aun así, SkinSafe señala dos ingredientes que pueden causar irritación: fragancias y bálsamo de Perú.

Karma Organics Nail Polish Remover

Si lo que buscas es que tu quitaesmalte hidrate lo más posible las uñas y no te molesta una sensación aceitosa, no hay mejor opción que Karma Organics. Su fórmula sin acetona, hecha con aceites de lavanda y soya, huele increíble (como un jardín de hierbas frescas) y dejó mis uñas y cutículas muy suaves y bien hidratadas.

Según SkinSafe, este producto es 100% libre de alérgenos comunes y lo califica como “mejor para piel sensible”. Pero sí contiene soya, que puede causar irritación.

El punto en contra de este quitaesmalte es que tardó más en quitar todo el esmalte que la mayoría de las otras opciones. Fue el más lento para quitar esmalte con brillo y quedó en penúltimo lugar para retirar el esmalte en gel (detrás de Ella+Mila). Si no tienes tiempo de esperar a que la sensación aceitosa que deja se absorba, descubrí que enjuagar las manos solo con agua (sin jabón) la elimina rápidamente.

Otros quitaesmaltes que probamos

Los demás quitaesmaltes que evaluamos no nos impresionaron ni por la rapidez con la que quitaron el esmalte ni por el resultado final. Así fue su desempeño.

Cutex Nail Polish Remover Non-Acetone

Como prueba de que que no todos los productos Cutex son iguales, encontramos que esta fórmula sin acetona no quitó el esmalte en gel ni el tradicional tan rápido como la mayoría de las otras fórmulas, tanto sin acetona como con acetona, aunque sí quedó en tercer lugar al quitar el esmalte en gel. La fórmula contiene aceite de coco y dejó las uñas y las cutículas un poco grasosas, pero sin hidratar tanto como Karma Organics.

También obtuvo uno de los peores resultados en SkinSafe, con una calificación de 82% libre de alérgenos comunes. Además, contiene fragancias, preservativos, bálsamo de Perú y colorantes.

Côte Takeoff Acetone-Free Nail Polish Remover

Un punto a favor de la fórmula sin acetona de Côte es que no reseca las uñas ni las cutículas como muchas fórmulas con acetona. No diría que tiene un aroma espectacular, pero su olor es definitivamente menos a químicos que varios otros quitaesmaltes que probé, posiblemente gracias a que contiene rosa marina silvestre y aceites esenciales.

En otras palabras, pude dejar la botella destapada unos minutos sin que el olor invadiera el aire a mi alrededor. Sin embargo, este quitaesmalte no aportó ninguna hidratación extra a mis uñas ni a mi piel, ni tampoco nos sorprendió por el tiempo para quitar el esmalte. En el mejor de los casos, fue promedio, y además fue uno de los pocos productos de esta lista (junto con Up&Up) que SkinSafe no ha evaluado.

Ella+Mila Soy Nail Polish Remover

Elle+Mila tiene muchos seguidores, y este quitaesmalte sin acetona, a base de soya (con aceite esencial de lavanda), suele mencionarse con frecuencia en Reddit. Tiene un aroma ligero a lavanda y dejó mis uñas bien hidratadas, con una sensación un poco grasosa (lo cual no está mal si no te importa dedicar unos minutos para que se absorba esa hidratación extra).

Obtuvo una excelente calificación de SkinSafe del 100%, lo que indica que está libre de alérgenos comunes, y es descrito como “mejor para piel sensible”. Contiene soya, un ingrediente que puede causar irritación.

No quedó más arriba en nuestra lista porque tuvo el peor tiempo para quitar esmalte en gel y el tradicional entre todas las opciones que probamos, y además tardó mucho más que la mayoría en retirar esmalte con brillo

Le Mini Macaron Gel Polish Remover Wraps

Este quitaesmalte con acetona, que se presenta como “mess-free”, viene en un formato único: cada paquete incluye 100 toallitas pequeñas y compactas. Están diseñadas para colocarse alrededor de cada uña y ayudar a aflojar y quitar el esmalte en gel con mayor efectividad. Cuando lo usamos como quitaesmalte normal (con los mismos movimientos de arriba hacia abajo que usamos con los demás productos), su tiempo para quitar esmaltes con brillo y en gel fue promedio, pero fue el segundo peor para quitar el esmalte tradicional (solo detrás de Ella+Mila).

SkinSafe le dio una calificación de 91% libre de alérgenos comunes. Aun así, contiene ingredientes como fragancias, propilenglicol y bálsamo de Perú (que pueden causar irritación).

Pronto Professional Remover

El quitaesmalte con acetona de Pronto quedó en penúltimo lugar para quitar esmalte con brillo (después de Karma Organics) y tuvo un resultado promedio, o ligeramente un poco mejor que el promedio, al quitar esmaltes tradicionales y en gel. Dejó mis uñas resecas y las cutículas blancas y con resequedad (lavarlas con agua y jabón ayudó).

Algo a su favor, SkinSafe le dio una calificación de 100% libre de alérgenos comunes y lo describe como “mejor opción para piel sensible”

Up&Up Nail Polish Remover

Primero, los puntos a favor de la fórmula con acetona Up&Up de Target: obtienes 16 onzas por una fracción del precio de otros quitaesmaltes. Quedó en segundo lugar por rapidez al quitar esmalte con brillo, y su tiempo para quitar esmaltes en gel y tradicionales fue bastante razonable. Fuera de eso, no hay mucho más que destacar, y en mi caso me dejó las uñas y las cutículas secas.

Este quitaesmalte específico de Up&Up (junto con Cutex Nail Polish Remover Non-Acetone) no ha sido evaluado ni calificado por SkinSafe.

Cómo probamos los quitaesmaltes

Medimos cuánto tiempo tardó cada quitaesmalte en quitar dos capas de los siguientes esmaltes de nuestras uñas: Essie Glitter Nail Polish in Set in Stones, Essie Gel Couture in Gala-Vanting y Olive & June Quick Dry Polish in Pomodoro. También evaluamos cómo se veían y cómo se sentían nuestros dedos y cutículas después de usar cada producto, y utilizamos la base de datos de SkinSafe para analizar los ingredientes de cada uno.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.