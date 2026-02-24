Ató a la hija de 3 años de su novia y la golpeó hasta la muerte: hombre acusado en Florida

Un hombre de Florida fue acusado de abuso infantil agravado tras la muerte de la hija de 3 años de su novia, en una comunidad cercana a Ocala.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marion informó que el sospechoso, identificado como Jeroen Jarrell Coombs, de 32 años, fue arrestado luego de que los agentes respondieran el jueves al mediodía a una vivienda en el bloque 16500 de la avenida NE 44, tras reportarse una menor inconsciente.

Paramédicos trasladaron a la niña, identificada como Paisley Brown, a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Señalamientos de abuso

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes determinaron en la escena que Coombs era “quien dañó a Paisley” y lo pusieron bajo custodia. Las autoridades señalaron que el hombre llamó primero a la madre de la niña —y no al 911— poco antes de las 11:00 de la mañana para informar que la menor estaba inconsciente. Según los investigadores, pasaron unos 40 minutos antes de que alguien contactara a los servicios de emergencia.

La policía indicó que otro menor presente en la vivienda declaró que Coombs había agredido a Paisley ese día y en ocasiones anteriores. El acusado era el único adulto en la casa cuando ocurrió el presunto abuso.

Los agentes observaron moretones y marcas de ataduras en las muñecas y pies de la niña, lo que sugería que había sido amarrada. Inicialmente, Coombs afirmó que la menor se despertó “aturdida”, pero al ser confrontado por las lesiones admitió haber causado las heridas que derivaron en su muerte.

Según el reporte, el acusado confesó que ató las manos de la niña con el cinturón de una bata y sus piernas con cinta adhesiva para evitar que se quitara el pañal la noche anterior. También reconoció que la levantó mientras aún estaba atada y la dejó caer al suelo, tras lo cual comenzó a jadear. Además, admitió haberla golpeado antes de darse cuenta de que “había ido demasiado lejos”.

Coombs declaró que no llamó al 911 porque tenía miedo.

Testimonio familiar y posibles cargos adicionales

Tabitha Harless, tía abuela de la menor y propietaria del remolque donde ocurrieron los hechos, dijo a la filial local de NBC que encontró al acusado “de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada” cuando llegó al lugar.

Harless afirmó que intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras notaba que la niña estaba mojada y presentaba moretones. Según relató, uno de los hermanos mayores le dijo: “Tía Tabby, él la mató. La golpeó en el pecho y la lanzó contra la pared”.

Las autoridades indicaron que se están considerando cargos adicionales y que esperan los resultados de la autopsia para determinar oficialmente la causa y la manera de muerte.

El sospechoso permanece recluido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Marion, mientras continúa la investigación.

