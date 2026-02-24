El tiempo de hoy en Miami para este martes 24 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 24 de febrero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 54 grados Fahrenheit (12ºC)

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:49 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:20 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 72 grados Fahrenheit (19 y 22ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.