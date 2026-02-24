Encontramos metales pesados ​​y VOC en la investigación de seguimiento de CR sobre cabello trenzado 





Las nuevas pruebas muestran que el cabello humano contiene las cantidades más altas de plomo y que algunas compañías pueden alcanzar niveles más bajos. En esta ronda se analizaron marcas como Gyal y Rebundle.

Las trenzas son un estilo para muchas personas de raza negra porque son versátiles, fáciles de mantener y lucen muy bien. Pero al añadir cabello humano o sintético para lograr el look deseado, algunas personas sienten picazón, ardor o incluso molestias más fuertes. CR analizó cabello para trenzar para identificar qué sustancias químicas están presentes.

By Shalwah Evans

Cuando Consumer Reports publicó los resultados de las pruebas realizadas en varios productos sintéticos para trenzar cabello en 2025, detectamos metales pesados ​​como el plomo en el 90% y compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), sustancias químicas potencialmente peligrosas, en el 100% de las muestras.

En redes sociales, las mujeres de raza negra, principales usuarias de estos productos, expresaron una mezcla de ira, incredulidad, indiferencia y, sobre todo, frustración con los resultados. Para muchas que optaron por llevar trenzas tras descubrir que las sustancias químicas de los relajantes podrían estar relacionadas con el cáncer, esta noticia fue como un golpe en el estómago.

“Intentas dejar atrás las sustancias químicas de los relajantes cremosos para el cabello solo para exponerte a algo aún más siniestro”, escribió una usuaria de Instagram en una publicación compartida. Otra escribió en el TikTok de Consumer Reports: “Este cabello debe retirarse de los estantes de inmediato”, mientras que otra comentó en la cuenta de TikTok de The Shade Room: “Si son tan malos, ¿cómo se permite que se vendan?”.

Estos comentarios formaban parte de una larga lista de historias de terror de mujeres negras sobre erupciones, llagas, picazón excesiva, hinchazón, ardor e incluso sospecha de caída del cabello por usar trenzas hechas con cabello artificial. Otra respuesta impactante fueron las recomendaciones entre consumidoras para cambiar a cabello humano (y, en algunos casos, a cabello vegano o de origen vegetal). Eso fue lo que hizo Kay W., consultora de arrendamiento comercial en Carolina del Norte.

“Me di cuenta de que cada vez que me trenzaban el cabello con Kanekalon, desde el primer día la picazón era terrible”, expresa Wood. “La mayoría de las veces me salían granitos rojos… era más como una quemadura química. Antes culpaba al producto [para el cuidado del cabello], pero una vez que volví a usar solo grasa, el problema seguía ahí”. Añadió que una vez que cambió a cabello humano, su cuero cabelludo “no tuvo ninguna reacción”.

La estilista Sinurae Trippett se quitó sus “lindas trenzas” después de ver los resultados de la prueba en redes sociales y, “aunque tentada”, no ha vuelto a usarlas desde entonces. “Ahora simplemente retuerzo y trenzo mi propio cabello, y luego me lo recojo o hago twist-outs”, dice a CR.

A principios de 2025, los lectores pidieron a CR que analizara marcas de cabello humano y para trenzar que afirmaban ser más seguras, como Gyal y Rebundle.

Y eso fue precisamente lo que CR hizo. A finales de 2025, CR analizó 30 productos, incluyendo cabello humano, cabello vegetal popular y otros productos sintéticos para trenzar que no habíamos analizado antes.

Principales hallazgos

Todas las muestras, excepto una, contenían metales pesados. Se detectó plomo en 29 de los 30 productos analizados, y el cabello humano fue, por mucho, el más problemático.

El 100% de los productos también contenía VOC, como acetona, un irritante respiratorio, y bajos niveles de carcinógenos (toxinas que pueden estar relacionadas con el cáncer).

Las marcas que afirman la seguridad o la calidad de sus ingredientes también contenían contaminantes, aunque a veces en niveles más bajos que muchos otros productos analizados.

Todo esto pone de relieve la pregunta que varias consumidoras plantearon: ¿Existe algún producto para trenzar cabello en el mercado que no contenga sustancias químicas potencialmente dañinas?

“Durante estas pruebas, identificamos productos con cantidades mínimas, incluso indetectables, de metales pesados. Esto sugiere que, en la producción de cabello sintético para trenzar, estos productos pueden elaborarse sin estar contaminados con estas sustancias químicas potencialmente dañinas”, afirma el doctor James E. Rogers, PhD, director y jefe de pruebas de seguridad de productos en CR, quien también destacó que, en el informe de 2025, siete de cada diez productos dieron negativo en benceno, un carcinógeno conocido que puede causar leucemia mieloide aguda.

Rogers también tiene un interés personal en probar cabello para trenzar, ya que sus dos hijas adultas han usado trenzas durante años, y encontrar productos más seguros es una prioridad para él.

Cómo CR probó el cabello trenzado

Entonces, ¿cómo eligió CR este tema en primer lugar? Fuimos directamente a la fuente: las mujeres de raza negra. Hablamos con varias organizaciones lideradas por mujeres negras para comprender qué productos les preocupan en su vida diaria. El cabello trenzado era una prioridad para muchas de ellas, y CR ha seguido colaborando con estas organizaciones desde la primera investigación y ahora en esta.

Para ayudar a identificar los productos que se analizarían en ambas investigaciones, realizamos sesiones de consulta con varias organizaciones lideradas por mujeres negras y sus miembros. Para esta segunda investigación, CR también revisó miles de comentarios en redes sociales que solicitaban pruebas de productos específicos después de la publicación de la primera investigación.

Tras recopilar nombres de productos de organizaciones y redes sociales, CR identificó otros que afirmaban, ya fuera en la etiqueta o en su sitio web, que eran más seguros o menos irritantes. Elegimos 30 productos para el cabello trenzado, que representaban una muestra de marcas populares y disponibles a nivel nacional que estaban en stock en el momento de la compra, incluyendo cabello humano, de origen vegetal y sintético. (A efectos de este artículo, cualquier tipo de cabello que no sea humano se denominará artificial o sintético).

Rogers y su equipo de científicos analizaron tres muestras de cada uno de los 30 productos para el cabello trenzado de 29 marcas (90 muestras en total). Todos los productos, adquiridos en varias tiendas populares en línea, eran de tonos negros o castaños oscuros. El equipo analizó las muestras en busca de metales pesados ​​(arsénico, cadmio y plomo), VOC y contaminación microbiológica. Los resultados reportados son el promedio de las tres muestras.

“La respuesta de las consumidoras incluyó preguntas sobre si los productos alternativos presentaban los mismos problemas con metales pesados ​​o VOC que en el primer estudio”, dice Rogers, explicando por qué su equipo decidió probar opciones de cabello humano y cabello trenzado de origen vegetal. “Además, incluimos algunos productos que hacían afirmaciones en su etiqueta, como ser orgánicos, para determinar si eso realmente marcaba la diferencia”.

La prueba evaluó si las sustancias químicas estaban presentes y en qué cantidad; muchos productos no cumplían con las afirmaciones de su etiqueta de ser no tóxicos o libres de sustancias químicas. Al igual que en la investigación anterior, el equipo de Rogers utilizó un modelo de evaluación de la exposición por transferencia mano-boca (en lugar de inhalación o absorción) por varias razones:

Uno de los motivos para elegir esta vía reside en los salones de trenzado. Si alguna vez te has trenzado el cabello, quizás sepas con qué frecuencia las trenzadoras pasan de manipular el cabello trenzado a tocarse la cara, limpiarse la boca o, como hacían mis estilistas, “meterse algo en el estómago”, es decir, comer un refrigerio entre clientas o mientras una está bajo el secador. Y aunque es antihigiénico, algunas trenzadoras a veces también se meten las trenzas de sus clientas en la boca para sujetar las más largas, lo que les permite terminarlas con mayor facilidad.

Además, a los bebés y niños pequeños, que se llevan a la boca prácticamente cualquier cosa que puedan agarrar, les encanta agarrar el cabello (por ejemplo, mientras los sostienen) para probarlo. Asimismo, a medida que más bebés y niños pequeños se trenzan el cabello con estos productos, aumenta la probabilidad de que un segmento de la población consumidora se lleve el cabello directamente a la boca. Dado que las toxinas presentes en estos productos, como el plomo y el arsénico, son especialmente dañinas para los niños, es fundamental garantizar ingredientes más seguros.

No olvidemos a las personas que se trenzan su propio cabello. Cuanto más largas son las trenzas, más difícil resulta completarlas hasta las puntas del cabello. Para mitigar esto, a veces se sujetan el cabello con la boca mientras trenzan la parte inferior.

Finalmente, para dar continuidad a la primera investigación, repetimos la misma evaluación del modelo.

Consulta el desglose completo de nuestra metodología aquí (PDF).

Múltiples vías de exposición

Christina Chapman, oncóloga de radioterapia, profesora adjunta del Baylor College of Medicine en Houston, declaró anteriormente a CR que encontrar una opción “segura” para trenzar el cabello no es tan sencillo. Hasta la fecha, hemos probado 40 de los miles de productos disponibles y aún no hemos encontrado uno que esté libre de contaminantes.

Es importante porque, además de la transferencia de la mano a la boca, en la que se centraron las pruebas de CR, quienes usan trenzas, e incluso quienes trenzan, pueden exponerse a través de la piel, como le ocurrió a la estilista Niani B., propietaria de Beauté Anthologie the Natural Hair Salon en Southfield, Michigan, y creadora de A Safe Space for Black Girls That Never Learned How to Braid (Un espacio seguro para niñas negras que nunca aprendieron a trenzar). Recuerda una época, al principio de su carrera, en la que no pensó en usar equipo de protección. “Soy trenzadora, soy nueva; es muy normal que una clienta venga y yo simplemente empiece a trenzar”, comenta. Tras contraer una infección en el dedo, usa guantes cuando trenza.

La doctora Angela Lamb, profesora asociada del departamento de dermatología de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York, coincide. Observa que las reacciones alérgicas o la irritación que experimentan las pacientes con las trenzas suelen localizarse en la zona del cuello, donde se colocan las trenzas.

“Lamentablemente, es muy difícil comprobar cuánto de estos productos se absorbe a través del cuero cabelludo o por contacto con la piel que toca el cabello”, afirma Lamb.

Sin embargo, afirma, si la absorción se produce a través de la piel, “cualquier ruptura de la barrera cutánea aumentaría el riesgo”. En otras palabras, si las trenzas están tan apretadas que las cejas quedan en una posición eternamente levantada (casi cualquiera que se haya hecho trenzas ha pasado por eso al menos una vez), están demasiado apretadas y pueden causar microdesgarros y lesiones que afectan la barrera cutánea, lo que teóricamente podría permitir la entrada de contaminantes al torrente sanguíneo. Por eso, Bridgette Hill, tricóloga de Florida especializada en pérdida de cabello y salud capilar, quiere que los fabricantes asuman la responsabilidad de responder a estos problemas con cambios en su producción, principalmente en las pruebas.

“Intento no ser alarmista, pero creo que cuando hablamos de salud y bienestar, del sistema endocrino y hormonal, hay un componente de salud que debe tenerse en cuenta en el enfoque de belleza de las mujeres negras”, afirma. “Las pruebas, el dinero invertido, los estudios clínicos de las marcas que producen esto; ahí es donde debe recaer la responsabilidad: en quienes lo comercializan. También merecemos protección como consumidoras de productos de belleza”.

La doctora Elissia Franklin, PhD, investigadora científica del Silent Spring Institute, afirma que la exposición a través del cabello trenzado no es un hecho aislado. “Al pensar en estas exposiciones, hay que recordar que no es algo de una sola vez, sino acumulativo”, dice.

“Si introduces todos estos productos diferentes, que se van acumulando, y los usas de forma constante a diario, aumenta el riesgo de sufrir estos efectos nocivos’, dice Franklin.

Rogers coincide. Afirma que la transferencia de la mano a la boca es solo una de las posibles vías de exposición a los contaminantes presentes en el cabello trenzado. “Nuestros resultados se basan únicamente en esta vía, por lo que representan solo una porción de la exposición total”, afirma.

En otras palabras, dado que quienes usan trenzas están expuestas al cabello las 24 horas del día, a menudo hasta tres meses seguidos, también significa que están expuestas a las sustancias tóxicas las 24 horas del día en la piel y el cuero cabelludo.

Para las personas de raza negra, los peinados trenzados son elegantes, divertidos y prácticos. No deberían ser una fuente de posibles problemas de salud, especialmente para quienes solo usan trenzas. Y, a pesar del informe de 2025 y de este nuevo, ningún experto con el que hablamos sugiere que las personas dejen de usar trenzas por completo. Al contrario, deben hacerse, pero con cuidado.

“Nuestra belleza es, ante todo, un componente de la salud… y nuestro cabello comunica lo que sucede en nuestro cuerpo”, afirma Hill, la tricóloga. “Creo que las trenzas y los peinados protectores son excelentes opciones y pueden ser muy beneficiosos para el microbioma del cuero cabelludo y para la fibra capilar si se realizan y se cuidan correctamente”.

Metales pesados ​​y VOC detectados en cabello para trenzas

Solo uno de los 30 productos estaba libre de los tres metales pesados ​​analizados: plomo, arsénico y cadmio. No se detectó ninguno en el cabello para trenzas hipoalergénico de fibra Kanekalon de Dosso Beauty. Rogers afirma que este ejemplo demuestra que el cabello para trenzas se puede fabricar sin metales pesados ​​detectables. Otros siete productos contenían plomo, pero no arsénico ni cadmio. Los 22 productos restantes contenían los tres metales pesados ​​o una combinación de plomo y otro metal. Debajo se muestran las respuestas que nos enviaron los fabricantes.

Arsénico

Ya hemos informado que el arsénico inorgánico, un carcinógeno humano, es un metal pesado natural. Además, es la sustancia más tóxica del medio ambiente, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR). El arsénico se encuentra en algunos alimentos, como el arroz. La ATSDR afirma que el arsénico está asociado con enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer, y que puede afectar el sistema reproductivo humano.

El producto con el nivel más alto de arsénico fue Dalva Collagen Protein Crochet Braid Deep Twist, un producto sintético.

Dieciséis productos no contenían niveles detectables de arsénico.

Plomo

CR ha informado que la exposición prolongada al plomo puede causar problemas de salud importantes y se ha relacionado con la supresión del sistema inmunitario, problemas reproductivos, daño renal e hipertensión, así como disfunción neurológica, circulatoria, digestiva y renal. CR ha detectado plomo en varios alimentos durante diversas pruebas, incluyendo barras de chocolate, proteínas en polvo e incluso fórmulas para bebés. “No existe una cantidad segura de exposición al plomo, y creemos que tu exposición debería ser lo más baja posible,” dice Rogers.

Ywigs Water Wave Bulk, un producto de cabello humano, contenía la mayor cantidad de plomo de todos los productos, muy por encima del nivel que CR considera preocupante.

Hair by Sensationnel y Shake-N-Go, ambas marcas con otros productos analizados en la investigación de 2025, presentaron el quinto y sexto nivel más alto de plomo, respectivamente.

El sitio web de Gyal Braids afirma que su producto está libre de plomo. Sin embargo, encontramos plomo y pequeñas cantidades de arsénico y cadmio. En respuesta a este hallazgo, Gyal explicó que esta afirmación significa que “no se añade plomo de forma intencional en ninguna etapa del producto ni de su proceso de fabricación”, y añadió que la empresa ha “actualizado de manera proactiva la descripción del producto para indicar que no se añade plomo intencionalmente, lo que creemos que es más preciso desde el punto de vista científico”. La empresa señaló que dos de las tres muestras analizadas por Consumer Reports no tenían niveles detectables de plomo.

Rebundle fabrica cabello con fibras de planta de banana que, según su sitio web, no son tóxicas y están libres de metales pesados y carcinógenos. También se encontró que contenía plomo; tenía el décimo nivel más bajo entre los 30 productos. No contenía arsénico ni cadmio. En un comunicado, la directora ejecutiva de Rebundle, Ciara Imani May, reconoció los hallazgos de CR y afirmó: “El plomo es un metal presente en el medio ambiente que puede encontrarse en niveles bajos en el suelo y en materiales derivados de plantas. Estamos revisando los resultados e investigando posibles fuentes, incluidas las materias primas y la exposición ambiental.”

Dosso Beauty afirma en su sitio web que su producto para el cabello sintético no contiene plomo, y de hecho, no contenía metales pesados, siendo el único producto que lo logró. Otro producto sintético, Model Model Glance Braid Beach Curl, contenía una cantidad comparativamente baja de plomo.

Cadmio

El cadmio es un metal pesado que asimismo se ha detectado en alimentos analizados por CR, como chocolate y loncheras infantiles. Ywigs Water Wave Bulk fue el producto con el nivel más alto de cadmio, junto con el plomo. Diez productos no mostraron cadmio detectable y varios contenían trazas, incluidos los de Alitress, Gyal Braids, Lillian Augusta Beauty y Urban Beauty.

La ubicuidad de estos metales pesados ​​implica que las personas deben identificar dónde están expuestas, como en los alimentos, y tratar de limitar la exposición, tanto en alimentos como en otras áreas, como al trenzar el cabello.

Plomo en el cabello humano

Los nueve productos de cabello humano analizados contenían, por mucho, los niveles más altos de plomo. “Me sorprendió la cantidad de plomo presente en las nueve muestras de cabello humano, ya que no teníamos ninguna indicación de que esto fuera un problema”, afirma Rogers.

Todas las muestras de cabello humano contenían concentraciones de plomo muy por encima del nivel de preocupación de CR.

Entonces, ¿cómo llega el plomo al cabello humano para trenzar? El plomo se absorbe fácilmente en el cabello debido a sus fibras estructurales, tanto a través de la sangre como de la contaminación externa, según un estudio publicado en la revista Hygiene and Environmental Health Advances. La exposición ocupacional prolongada (como en personas que manipulan metales pesados ​​en fábricas, minas, instalaciones de soldadura y refinerías) puede causar concentraciones elevadas de plomo en el cabello y debajo del cuero cabelludo.

Gran parte del cabello humano que se vende al por menor proviene de lugares como Brasil, Perú, India, China y partes del Sudeste Asiático, donde la exposición al plomo también puede provenir de alimentos, agua, utensilios de cocina e incluso cosméticos. Es lógico que, si los productos no se someten a pruebas ni se eliminan intencionalmente los contaminantes, estos aparezcan involuntariamente en altas concentraciones en el cabello humano para trenzar. Un pequeño estudio publicado en la International Journal of Medical Toxicology and Legal Medicine descubrió que algunos tintes comerciales para el cabello utilizados en India contenían plomo.

VOC detectados

Al calentar cabello humano y artificial durante el peinado, se pueden liberar VOC, lo que deja a la estilista y a la clienta expuestas a su inhalación. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los VOC son sustancias químicas que pueden causar irritación cutánea, náuseas, dolor de cabeza y daños en el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Algunos son cancerígenos para los humanos.

CR analizó 65 VOC y se detectaron 50 en la prueba. Cada muestra analizada presentó niveles detectables de al menos ocho, y el mayor número de VOC detectado en cualquiera de las muestras analizadas fue de 40. Los resultados de laboratorio muestran que todos los productos contenían, como mínimo, los siguientes VOC: diclorometano (cloruro de metileno), un probable carcinógeno; acetona, un irritante respiratorio que puede causar efectos neurológicos adversos; y benceno, un carcinógeno conocido. Todos los productos, excepto uno, Rebundle, contenían tolueno, un irritante pulmonar y una toxina para el sistema nervioso central.

Además, todos los productos, excepto cuatro, contenían etilbenceno, un tóxico reproductivo y neurológico; y todos, excepto dos, contenían m,p-xilenos, un irritante pulmonar y una toxina para el sistema nervioso central. Todos los productos capilares contenían VOC adicionales, como se detalla en el informe completo de datos de VOC y metales pesados ​​(PDF).

Para esta prueba, analizamos los VOC y estimamos la exposición diaria de una usuaria de trenzas a partir de los niveles máximos medidos de los VOC individuales detectados, según el escenario de exposición oral descrito anteriormente, y comparamos esas estimaciones con la dosis de referencia de la EPA para dichos VOC.

Salvo las estimaciones promedio de acetona para dos productos, las estimaciones de exposición para los demás VOC estuvieron muy por debajo de las dosis de referencia. Esto significa que todos los demás niveles de VOC fueron bajos.

Gyal Braids y Slayyy Hair fueron los productos con los niveles totales más altos de VOC. En ambos, la gran mayoría correspondía a acetona.

Los cinco productos con los niveles totales más bajos de VOC detectados fueron Bobbi Boss Nu Locs Crochet Braids, Lillian Augusta Beauty Plant-Based Braiding Hair Wheat, Amore Mio Stretch Braid, Mane Concept A Fri-Naptural Knotless Braid y Model Model Glance Braid Beach Curl.

Notas: En este gráfico, algunas barras contienen líneas diagonales. Esto indica que CR tuvo que truncarlas para asegurar que se ajustaran a la pantalla. “ND” significa “no detectado”. Los productos están organizados en orden alfabético por categoría. Para conocer los criterios que CR utilizó en sus evaluaciones para determinar sus niveles de preocupación, consulta la metodología (PDF).

Nuestros resultados indican qué productos presentaron niveles comparativamente más altos y no evalúan si un producto supera un estándar legal.

Pruebas microbiológicas

Dado que esta prueba incluyó productos elaborados a partir de plantas o proteína de colágeno, y cabello tratado orgánicamente, analizamos la presencia de posibles patógenos y bacterias que pueden causar irritación, deterioro e infección. La buena noticia es que no se detectó ninguno de estos contaminantes en el cabello y, aunque una marca de origen vegetal presentó un alto recuento de placa aeróbica, esto no implicó un riesgo inmediato de infección, según Rogers. Consulta el informe completo de pruebas microbiológicas (PDF).

Una nueva prueba independiente sobre el cabello para trenzar

Franklin, científica del Instituto Silent Spring, realizó recientemente un estudio publicado en la Journal of the American Chemical Society que encontró varias sustancias químicas relacionadas con el cáncer, defectos congénitos, daños reproductivos y alteraciones hormonales en las extensiones de cabello.

El estudio de Franklin, que analizó 43 productos de extensiones de cabello sintéticos y de origen biológico disponibles comercialmente, encontró un total de 48 sustancias químicas tóxicas, como ftalatos, pesticidas, retardantes de llama, estireno y otras sustancias tóxicas en todas las muestras excepto dos. Si consideramos que casi el 72% de las mujeres negras usan algún tipo de extensión en el cabello al menos una vez al año, la presencia de tantas sustancias químicas peligrosas en un producto de belleza comienza a considerarse un problema de salud pública para la comunidad.

Shalwah Evans, autora de este reporte, posa luciendo una lindas trenzas.

Photo: Shalwah Evans

“Debemos recordar que existen disparidades en la salud que afectan de manera particular a las mujeres negras”, afirma Franklin. “Estamos expuestas de forma desproporcionada a muchas de estas sustancias químicas nocivas”.

Esto es fundamental porque, para algunas mujeres, la picazón, el ardor y otros tipos de irritación pueden no presentarse nunca. También podría parecer un mínimo nivel de peligro si solo te trenzas el cabello una vez al año. Pero Franklin no cree que sea un área en la que las mujeres negras deban conformarse.

“Mi mayor sugerencia, hasta que haya una mejor regulación, es que las compradoras utilicen su poder adquisitivo para promover el cambio”, afirma.

“Las sustancias químicas que encontramos en estos productos causan cáncer, defectos de nacimiento, daños reproductivos y alteraciones hormonales. Estos no son efectos que siempre se ven a simple vista ni se sienten de inmediato”, afirma.

“Nuestra exposición no es un caso aislado, en el que hay una sustancia química en un producto que usamos solo un día. Constantemente usamos múltiples productos que contienen diversas sustancias químicas, algunas asociadas con riesgos para la salud, y estas exposiciones se acumulan y contribuyen a nuestra exposición general. Esto no significa que las personas nunca deban lucir su estilo favorito, sino informarles que pueden considerar maneras de mitigar el riesgo general teniendo en cuenta su exposición total”.

Por qué se necesita más regulación

Los consumidores en general se ven inundados de anuncios cada vez que abren una aplicación, encienden la computadora o prenden el televisor. No debería recaer en ellos la responsabilidad de identificar qué productos son seguros, especialmente en el caso de los menores, que tienen acceso a teléfonos inteligentes y pueden usarlos para comprar productos potencialmente peligrosos. Es necesario contar con etiquetas de advertencia claras y listas completas de ingredientes. Franklin afirma que el Silent Spring Institute ha visto avances en la regulación gracias a la Proposición 65, una ley de California que exige a las empresas que adviertan si sus productos exponen a las personas a sustancias químicas cancerígenas. (El sitio web del estado tiene una lista).

“En Silent Spring descubrimos que, cuando una sustancia química se incluye en la lista de la Proposición 65, la exposición general a esa sustancia se reduce no solo en California, sino en todo el país”, explica. “Esto se debe a que las empresas no van a fabricar un producto nuevo y venderlo solo en California. Así que ahora tienen ese nuevo producto que se vende en todo el país; todos se benefician”.

Alexandra Grose, asesora principal de CR para políticas de sostenibilidad, también espera que pruebas como la nuestra y la del Silent Spring Institute puedan generar cambios significativos en las leyes de protección al consumidor. Ha estado trabajando con líderes empresariales y expertos en salud pública para impulsar la Beauty Justice Act (Ley de Justicia de la Belleza) (S.2057/A.2054), un proyecto de ley de Nueva York que prohibiría muchas de las sustancias químicas más tóxicas en los productos de cuidado personal y belleza que se venden en el estado.

“Esperamos que estas pruebas impulsen a la industria a mejorar”, afirma.

“La prohibición de la UE incluye metales pesados ​​como plomo, mercurio, arsénico y cadmio, así como miles de otros contaminantes como benceno, parabenos, formaldehído, PFAS y PFOA. Dado que los fabricantes ya producen productos que cumplen con la normativa europea, cuando dicen que no se puede fabricar en Estados Unidos, simplemente no les creemos, ni literal ni figuradamente”, afirma Grose.

Cuando se le preguntó sobre la supervisión de la agencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó en un correo electrónico que “Algunos productos para la piel o el cuidado personal (como cabello sintético, pelucas y extensiones de cabello) son cosméticos según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C Act)”.

En la investigación de 2025, la FDA sugirió que “otras agencias federales también podrían tener jurisdicción sobre las extensiones de cabello y pelucas vendidas en Estados Unidos”, pero no especificó cuáles. Consumer Reports solicitó a la FDA asesoramiento para las consumidoras que usan estos productos, pero no recibió respuesta al momento de la publicación del artículo.

Las marcas de trenzas Dosso Beauty, New Village Braid y Rebundle han sido aliadas en estos esfuerzos, apoyando y promoviendo la introducción de más regulación en este mercado altamente desregulado, y demostrando que las marcas con productos que contienen trazas de estos contaminantes están comprometidas a reducirlas.

“Creo que muchas veces, las marcas propiedad de mujeres de raza negra también buscan reducir los daños en sus comunidades, pero también hay que considerar… ¿qué es lo que se busca evitar en estos productos?”, dice Franklin. “Si el objetivo es eliminar la irritación de la piel, porque eso ha sido lo más importante (la picazón), entonces tenemos todas estas marcas que se centran en eliminar la picazón y nos olvidamos de las sustancias extremadamente dañinas”.

“Espero que, a raíz de esto, las consumidoras puedan encontrar opciones más limpias y saludables en el mercado”, añade Grose.

Lo que las empresas nos dijeron

CR contactó a todas las marcas para obtener comentarios sobre los resultados de las pruebas. Trece respondieron, entre ellas Dosso Beauty, New Village Braid y Rebundle, tres de las marcas que apoyan una mayor regulación en este sector.

En un correo electrónico, New Village Braid escribió en parte: “New Village Braid adopta un enfoque basado en el riesgo y centrado en la calidad para la seguridad de los productos. Trabajamos con proveedores establecidos, revisamos la documentación de los materiales y utilizamos pruebas independientes de terceros para detectar metales pesados, VOC y otras sustancias restringidas, con referencia a la Proposición 65 de California y las directrices regulatorias de la UE. Si bien ningún material puede garantizar que no contenga sustancias en niveles absolutos, nos centramos en evaluar los resultados con respecto a parámetros de protección de la salud y en comunicarnos claramente con los consumidores”.

Un representante de Model Model y Shake-N-Go respondió que reforzaron sus controles internos y la supervisión de sus proveedores tras la cobertura y las pruebas previas de Consumer Reports relacionadas con productos para trenzas. Su comunicado decia, en parte: “Compartimos estos hallazgos con nuestros proveedores y hemos enfatizado constantemente que no se deben utilizar sustancias peligrosas o nocivas en nuestros productos”, afirmó la marca. “Trabajamos con socios fabricantes establecidos y mantenemos procesos de control de calidad diseñados para garantizar que nuestros productos cumplan con las normas de seguridad aplicables y los requisitos de los minoristas antes de su distribución. Como parte de estos esfuerzos, realizamos revisiones internas periódicas y pruebas independientes de terceros, basadas en las prácticas cambiantes de la industria y la guía científica disponible”.

Y continuaron: “Nuestro enfoque de pruebas es multifacético. Las pruebas iniciales aleatorias se realizan en el país de producción, y también nos estamos preparando para realizar pruebas secundarias en laboratorios estadounidenses para evaluar con más detalle la seguridad del producto y la composición de los materiales”, continuó.

La fundadora y directora ejecutiva de Braid Miracle, LaTonia Oyeniran, dijo, en parte: : “Braid Miracle es una marca propiedad de una mujer negra, fundada por y para la comunidad de trenzadoras, y la seguridad y la calidad son fundamentales para nuestra existencia. Entendemos el propósito de las pruebas de Consumer Reports y valoramos la amplia conversación que genera sobre la seguridad de los productos en esta categoría. Los niveles de trazas identificados en nuestro producto se detectaron mediante métodos de prueba de alta sensibilidad y supuestos de exposición precautorios, y tomamos estos hallazgos muy en serio como parte de nuestro compromiso continuo con el aprendizaje, la transparencia y la mejora continua”.

“Alentamos a las consumidoras a seguir las buenas prácticas generales al manipular el cabello trenzado, incluyendo lavarse las manos después de la instalación y mantener los productos fuera del alcance de la boca de los niños pequeños. Como miembros de la misma comunidad a la que servimos, creemos que las consumidoras merecen información clara y equilibrada, y mantenemos nuestro compromiso de priorizar su bienestar a medida que continuamos desarrollando y perfeccionando nuestros productos”.

La extensa respuesta por correo electrónico de Curlkalon decía, en parte:

“Curlkalon es una de las pocas pequeñas empresas de extensiones de cabello en esta categoría, 100% propiedad de personas negras y dirigida por mujeres negras. La marca se fundó en 2014 con la salud del cuero cabelludo como prioridad. Más de una década después, seguimos operando con una filosofía centrada en la salud y el bienestar. También somos clientas de nuestros propios productos. Los usamos, al igual que nuestras madres, hermanas, tías, abuelas y amigas. Esa responsabilidad directa es una de las principales razones por las que nos tomamos muy en serio la seguridad y la calidad”.

“Estamos revisando los resultados de Consumer Reports con nuestro laboratorio asociado para asegurarnos de interpretar los hallazgos de forma adecuada y en el contexto de las condiciones de uso previstas. También observamos que la metodología y los supuestos de exposición subyacentes a sus resultados difieren del enfoque utilizado por nuestros laboratorios asociados”.

La marca continuó diciendo que, “como guía práctica, las consumidoras deben seguir las normas de higiene habituales durante la instalación y el peinado, incluyendo lavarse las manos después de una manipulación prolongada, usar ventilación al aplicar calor y suspender su uso si experimentan irritación o sensibilidad”.

En respuesta a los niveles de VOC que encontramos, en concreto acetona, Slayyy Hair dijo, en parte: “Observamos respetuosamente que su modelo de prueba no es representativo de cómo se usa el cabello para trenzas (es decir, se usa externamente, no se consume). Confiamos en que nuestro producto final no presenta ningún riesgo demostrado para la salud cuando se usa según lo previsto”.

Respecto a si la compañía realiza pruebas previas a la comercialización, respondió: “Sí. Estas pruebas detectan metales pesados, compuestos orgánicos volátiles (VOC), pesticidas, ftalatos, formaldehído y otras toxinas conocidas. Examinamos y verificamos cuidadosamente todos los materiales antes de que lleguen a las consumidoras y utilizamos ingredientes naturales que evitan la exposición a sustancias químicas nocivas. Además, mejoramos continuamente la supervisión de nuestra cadena de suministro para garantizar que cada producto cumpla con nuestros estándares de seguridad y bienestar”.

“Como marca, Slayyy se compromete a ofrecer soluciones seguras y no tóxicas para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo”.

“Agradecemos el diálogo continuo con Consumer Reports y otras partes interesadas que buscan elevar los estándares de seguridad en la industria de la belleza y el cuidado capilar”.

Un representante de Gyal Braids afirmó que la empresa agradece que Consumer Reports esté difundiendo información científica sobre esta categoría de productos. En respuesta a los niveles de acetona encontrados en el cabello analizado por CR, escribieron, en parte: “Nuestro producto está prelavado con vinagre de sidra de manzana, un producto de grado alimenticio ampliamente utilizado en la preparación de alimentos y el cuidado del hogar. La acetona es un componente volátil documentado en los vapores de vinagre. Observamos que nuestros niveles de acetona son más altos que los de otros productos a base de Kanekalon en su estudio. Dado que nuestro prelavado con vinagre de sidra de manzana es el principal proceso que diferencia nuestro producto de la competencia, y dado que este proceso introduce de forma única el contacto del vinagre con la fibra, es posible que ese contacto contribuya a los niveles elevados de acetona detectados en sus condiciones de prueba”.

La respuesta detallada también indicaba que la descripción “sin químicos” en el sitio web de la marca “se refiere a la ausencia de tratamientos químicos agresivos (como baños de lejía alcalina o recubrimientos a base de formaldehído) que se utilizan comúnmente en el procesamiento del cabello para trenzas convencionales”.

También escribieron: “Nuestro producto ha sido adquirido por más de 50,000 clientas únicas a lo largo de nuestra trayectoria, y no hemos recibido ningún informe de irritación respiratoria, reacciones adversas para la salud ni síntomas relacionados con la exposición a VOC o metales pesados en ninguno de nuestros canales de atención al cliente, reseñas de productos y comunicaciones directas”.

En respuesta a preguntas sobre seguridad y pruebas, la empresa declaró: “Como una pequeña marca nacida de la comunidad de trenzas, hacer esto bien es de suma importancia para nosotros”.

Lillian Augusta Beauty afirma que la seguridad de sus productos es su máxima prioridad. Un representante escribió a CR en un correo electrónico: “En Lillian Augusta Beauty, Co., nos mantenemos comprometidos con la transparencia y la seguridad basada en la ciencia de nuestros productos. Hemos revisado los niveles reportados de metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, según lo indicado en Consumer Reports. Los niveles reportados son extremadamente bajos y técnicamente inevitables a esos niveles”. La empresa cuestionó la metodología y la evaluación de riesgos de CR.

También indicó que realiza estudios RIPT supervisados por dermatólogos (pruebas de parche para identificar reacciones alérgicas a los ingredientes) en todos los productos para garantizar que no se produzcan reacciones alérgicas. “Revisamos cuidadosamente la composición química de los materiales para detectar posibles contaminantes y, con la debida diligencia, recopilamos la mayor cantidad posible de información de los proveedores sobre las sustancias químicas preocupantes. Utilizamos esta información para garantizar que estén por debajo de los límites reglamentarios, si corresponde, y realizamos una evaluación de riesgos exhaustiva basada en las condiciones de uso previsibles”.

Hyun Han, el director ejecutivo de I&I Hair Corporation, fabricante de EZ Braid, dio una respuesta detallada:: “No añadimos plomo, arsénico, cadmio ni otros metales pesados de forma intencional en la producción”, escribió en parte. “Nuestras materias primas provienen de proveedores petroquímicos consolidados y se fabrican en condiciones de extrusión controladas. Históricamente, dado que los metales pesados no son ingredientes previstos para sistemas de hilo a base de PP/PET [plásticos de grado alimenticio], no todos los lotes se han sometido al mismo panel amplio de metales pesados. Sin embargo, debido a la mayor atención pública y a la importancia de la verificación independiente, estamos revisando activamente la ampliación de las pruebas de terceros en Estados Unidos como parte del fortalecimiento de nuestro programa de control de calidad”.

También añadió: “Solicitamos respetuosamente que cualquier discusión futura distinga claramente entre hallazgos de fondo en niveles de traza y concentraciones significativamente elevadas. El mero hecho de la detección analítica no debe interpretarse como una indicación de perfiles de riesgo equivalentes en productos con magnitudes cuantitativas sustancialmente diferentes”.

Amour fue breve y declaró: “Exigimos a nuestros proveedores que utilicen los materiales más seguros posibles en la fabricación de nuestros artículos”. Y concluyó: “Tengan la seguridad de que nuestros productos son y seguirán siendo seguros e higiénicos, además de modernos y de alta calidad”.

De igual manera, un representante de Chade Fashions (fabricante del cabello Alitress) fue breve: “Nos complace que se haya confirmado que el producto Alitress es en general seguro e higiénico, ya que demuestra que se puede confiar en nuestros proveedores”, escribió por correo electrónico. “Nos ha llamado la atención que se encontraran cantidades bajas o trazas de ciertos metales en este artículo. Gracias por avisarnos. Trabajaremos con nuestros proveedores para eliminar esto y continuaremos nuestros esfuerzos para que nuestros productos sean seguros para todas nuestras consumidoras”.

La fundadora y directora ejecutiva de Dosso Beauty, Kadidja Dosso, señaló sobre sus procedimientos de pruebas: “Sí, hemos realizado dos ensayos clínicos con nuestro cabello para trenzar. El primero para evaluar su no toxicidad y el otro para confirmar que es hipoalergénico. Los resultados están disponibles en nuestro sitio web (www.dossobeauty.com) para que las consumidoras puedan consultarlos. Era fundamental asegurarnos de que nuestro cabello para trenzar no contuviera metales pesados ​​detectables. También, era primordial que fuera hipoalergénico para las personas con piel sensible, incluyéndome a mí. Nos estamos preparando para realizar una segunda prueba de no toxicidad a través de Princeton Consumer Reviews, donde hicimos la prueba inicial de hipoalergenicidad. Esto garantizará que la calidad de nuestro cabello y sus componentes no hayan cambiado en los últimos dos años y para exigir a nuestros fabricantes que cumplan con nuestros altos estándares de seguridad”.

Doss añadió: “Requerimos que todos nuestros fabricantes proporcionen una hoja de datos de seguridad completa y que analicen los productos para detectar metales pesados, VOC, y otros carcinógenos. Recibimos resultados de estas pruebas y también están disponibles públicamente en nuestro sitio web”.

Al preguntarle sobre su participación en la Beauty Justice Act, Dosso dijó: “Para mí fue una decisión obvia. Nuestra marca existe porque yo misma tuve una reacción alérgica a un cabello para trenzar que decía estar prelavado, pero no era seguro. Antes de mi participación en la Beauty Justice Act (Ley de Justicia de la Belleza), ya habíamos planeado realizar ensayos clínicos bianuales para mantenernos al día. La mayoría de los consumidores no sabe lo costosos y exigentes que son los estudios clínicos. Independientemente de los sacrificios que implica financiar nuestros ensayos clínicos bianuales, además de otros gastos, es fundamental que sepamos que estamos vendiendo productos seguros a nuestros consumidores”.

En respuesta a las preguntas sobre los niveles de VOC Dosso afirmó: “Agradezco que Consumer Reports haya compartido sus resultados con nosotros; esto nos motivó a acelerar nuestros ensayos clínicos semestrales. Realizaremos una segunda prueba de no toxicidad e incluiremos todas las formas de benceno para verificar que nuestro producto esté libre de este compuesto y de cualquier otro VOC que pudiera haber aparecido en la primera prueba de CR. También agradezco que la prueba de Consumer Reports mostrara que nuestro producto no alcanzó un nivel alto de preocupación y que no incluye metales pesados, en línea con nuestros resultados iniciales”.

Por su parte, la fundadora y directora ejecutiva de Rebundle, Ciara Imani May, declaró: “Nos alegra que este nivel de escrutinio haya llegado a la industria de las extensiones de cabello, un sector que durante mucho tiempo ha carecido de pruebas rigurosas e independientes”.

También señaló: “Consumer Reports utilizó un modelo conservador de exposición por ingestión basado en una posible transferencia de la mano a la boca. Esto difiere de los modelos de exposición dérmica que se emplean habitualmente en las evaluaciones de seguridad de cosméticos, que analizan el contacto con la piel y no la ingestión”. Incluso bajo ese modelo conservador, Rebundle no superó los niveles de preocupación establecidos por CR.

“Además de estas pruebas, Rebundle realiza análisis de seguridad microbiológica, que nuestros productos han superado, y estudios clínicos en piel sensible y propensa al eccema para evaluar irritación y tolerancia. La compatibilidad cutánea y la seguridad del microbioma siguen siendo fundamentales en nuestros estándares de desarrollo.

“Las pruebas químicas exhaustivas de todos los ingredientes y productos terminados pueden ser complejas y costosas, especialmente en una categoría que históricamente ha carecido de supervisión estandarizada. Investigaciones independientes como la de Consumer Reports ayudan a establecer referencias y a elevar las expectativas en la industria, especialmente para las marcas más pequeñas que trabajan para crear alternativas más seguras.

“Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia, la mejora continua y con elevar los estándares en las extensiones de cabello de origen vegetal”.

Qué puedes hacer para limitar la exposición

Los expertos afirman que existen medidas sencillas que las consumidoras pueden tomar mientras se lucha por conseguir productos más seguros.

Busca productos con menos contaminantes : Las estilistas y trenzadoras pueden optar por trabajar solo con marcas que contengan niveles generales de contaminantes comparativamente más bajos o en las que se hayan detectado menos contaminantes, según Rogers.

Evita sumergir el cabello trenzado en agua hirviendo o quemar las puntas: Esto ayudará a evitar la inhalación de VOC por parte de la estilista y la clienta. Niani B., propietaria de un salón, afirma que la mayoría de las estilistas ya no queman las puntas porque es un método anticuado y que sumergir las trenzas en agua hirviendo es para reducir el frizz, un paso que, según ella, omite al hacer sus propias trenzas. Si no es posible omitirlo, asegúrate de que la habitación esté bien ventilada o utiliza un Esto ayudará a evitar la inhalación de VOC por parte de la estilista y la clienta. Niani B., propietaria de un salón, afirma que la mayoría de las estilistas ya no queman las puntas porque es un método anticuado y que sumergir las trenzas en agua hirviendo es para reducir el frizz, un paso que, según ella, omite al hacer sus propias trenzas. Si no es posible omitirlo, asegúrate de que la habitación esté bien ventilada o utiliza un purificador de aire . “La ventilación es importante para reducir la exposición”, afirma Franklin.

Usa equipo de protección: Dado que ninguna exposición es ideal, hasta que un producto para trenzas esté 100% libre de contaminantes, usa equipo de protección, como guantes, si debes manipular estos productos. De esta forma, limitas el contacto con la piel y es más probable que te quites los guantes antes de comer, lo que podría reducir la transmisión de contaminantes de las manos a la boca. Y no te lleves el cabello para trenzar a la boca para tenerlo a mano mientras lo trenzas.

Limita el tiempo de uso de las trenzas y extiende el tiempo entre ellas: Quienes usan trenzas deben limitar el tiempo de uso y tomar descansos entre peinados; se acabó el pasar del desmontaje a la colocación en 24 horas.

Quienes usan y trenzan este cabello deben reportar los efectos adversos para la salud. Si una consumidora experimenta irritación u otros efectos adversos al usar trenzas, debe reportarlos a un profesional de la salud. Los informes también deben enviarse a la FDA a través de Si una consumidora experimenta irritación u otros efectos adversos al usar trenzas, debe reportarlos a un profesional de la salud. Los informes también deben enviarse a la FDA a través de MedWatch y a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor a través de SaferProducts.gov para ayudar a mejorar la vigilancia y la protección del consumidor.

“Espero que la industria de las trenzas no deje de servir a la comunidad [por estas pruebas], sino que esto abra la puerta a más oportunidades y a mejores opciones de productos, no solo para las clientas, sino también para las estilistas que tienen que tocar estas cosas todo el día”, dice Niani B.

