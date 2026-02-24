Gobernador de Jalisco asegura que no hay riesgo de que México pierda las sedes del Mundial, pese a brote de violencia en su estado

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró este martes que México no corre riesgo de perder ninguna de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 pese al reciente brote de violencia registrado en el estado.

“Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo acaba de anunciar: no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial”, dijo Lemus a los medios mexicanos.

La preocupación internacional surgió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el pasado domingo en Jalisco. Este hecho provocó un aumento temporal de violencia que generó dudas sobre la capacidad de México para garantizar la seguridad durante el Mundial.

Reunión con la FIFA confirma sedes seguras

El gobernador explicó que se realizó un encuentro con las oficinas de la FIFA en México, y el organismo rector del fútbol mundial no tiene intención de retirar ninguna sede a México. El país organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey, cumpliendo con los compromisos del torneo.

“El próximo sábado la FIFA presentará el trofeo del Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara; están confirmados los dos partidos del repechaje en marzo y los cuatro del Mundial, que serán en Guadalajara. Además, el 3 de marzo tendremos un juego de las leyendas del Real Madrid contra las del Barcelona”, afirmó Lemus.

Calendario previo al Mundial: repechajes y amistosos

Como parte de la preparación para el Mundial 2026, México será sede de cuatro partidos de repesca que definirán a los últimos clasificados:

Guadalajara, 26 de marzo: Nueva Caledonia vs. Jamaica; el ganador enfrentará a Congo.

Nueva Caledonia vs. Jamaica; el ganador enfrentará a Congo. Guadalajara, 26 de marzo: Bolivia vs. Surinam; el vencedor jugará ante Irak.

Estos partidos servirán como previa para el torneo y garantizarán que los equipos lleguen al Mundial en plena competencia.

Partidos del Mundial 2026 en México

La Ciudad de México será sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio. Además, se disputarán dos partidos adicionales de fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.

En Guadalajara, se jugarán cuatro encuentros de la primera fase, incluyendo el esperado España vs. Uruguay el 26 de junio.

Por su parte, Monterrey albergará tres duelos de fase de grupos y un partido de la ronda de 32 mejores, consolidándose como una de las ciudades clave para el Mundial 2026 en México.

