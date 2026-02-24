Hallan a niños con necesidades especiales comiendo carne en mal estado luego de que su madre los abandonara en Michigan

Una madre de Michigan fue arrestada después de que la policía encontrara a sus dos hijos con necesidades especiales solos durante varios días en su vivienda en la ciudad de Flint.

Krystal Farmer, de 35 años, fue acusada de dos cargos de abandono infantil, cuatro cargos de abuso infantil y de mentir a la policía, informó el Departamento de Policía de Flint Township en una publicación en Facebook.

Los hechos salieron a la luz el 18 de febrero, cuando un vecino preocupado llamó al 911 para solicitar una verificación de bienestar en la casa. Al ingresar, los agentes encontraron a los dos niños solos, sin ningún adulto presente.

Condiciones “de supervivencia”

Según la policía, el interior del hogar estaba cubierto de basura, con paredes manchadas de desechos humanos y el piso tan saturado de desperdicios que los oficiales “no podían dar un paso normal”. Además, un grifo permanecía abierto, desbordando agua sobre el suelo.

Uno de los niños fue hallado comiendo carne cruda y en mal estado, mientras que el otro se escondía en el piso de una habitación. Las imágenes de la cámara corporal difundidas por las autoridades muestran a uno de los menores desnudo y al otro cubierto de heces.

“El lugar había sido reducido a condiciones de supervivencia”, señalaron los agentes.

Sospechas previas y proceso judicial

Una vecina, identificada como Christy Ogles-Campbell, declaró a la afiliada local de CBS que sospechaba que algo no estaba bien en la vivienda “al menos desde septiembre”, aunque dijo que jamás imaginó la magnitud de la situación.

Las autoridades indicaron que Farmer inicialmente mintió durante el interrogatorio, pero los investigadores desmantelaron su versión y concluyeron que dejó a los niños solos durante varios días.

La policía informó que los menores “ahora están a salvo” gracias a que un vecino decidió denunciar la situación.

Registros judiciales en línea señalan que el lunes se emitió una orden de fianza, aunque no se han divulgado detalles sobre el monto ni sobre la situación actual de encarcelamiento de la acusada.

