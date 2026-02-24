La Casa Blanca planea exigirles a los bancos recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes

Con el objetivo de detectar a inmigrantes carentes de estatus legal, la administración Trump analiza opciones para exigirles a los bancos recopilar información relacionadas con la ciudadanía de sus clientes, lo cual ha despertado preocupación entre en el sector, pues ello quizá implicaría la emisión de una orden ejecutiva ante la cual se verían obligados a entregar la documentación que les exija.

Fuentes consultadas por el diario The Wall Street Journal y la cadena de noticias CNN coinciden en señalar que, como parte de la estrategia del gobierno federal para detectar a inmigrantes carentes de estatus legal viviendo en territorio estadounidense, busca apoyarse en los bancos y, a partir de ello, conocer sus operaciones, el estatus de sus cuentas de ahorros y principalmente los domicilios donde ubicarlos en caso de ser necesario.

Para cumplir con tal disposición, los bancos se verían obligados a solicitarles a sus clientes documentos que antes no lo hacían, como pasaportes, lo cual podría, en caso extremo, tener un impacto negativo, pues algunas personas podrían rehusarse a ello y hasta cancelar sus cuentas por temor a ser detectados por el ICE en caso de residir en el país sin documentos.

Una de las fuentes ligadas al sector bancario consultada por CNN, indicó que, si bien los planes del gobierno aún no se han concretado, generan desconcierto, pues se ignora como vaya a reaccionar un sector de su cartera de clientes al ver a los ejecutivos de las instituciones financieras asumiendo el rol de recaudadores de información del gobierno para deportar a extranjeros carentes de documentos para acreditar su estancia en el país.

“Es una mala idea. Estamos muy alarmados”, expresó.

A través de un comunicado, Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, definió la expectación generada como una especulación.

“Cualquier información sobre posibles políticas que no haya sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca es una especulación sin fundamento”, indica la misiva.

Noticia en desarrollo…

