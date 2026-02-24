Livia Brito reaparece en los juzgados tras ser vinculada a proceso

La actriz cubana Livia Brito puso fin a su distanciamiento de los medios de comunicación y fue captada en los juzgados de la Ciudad de México. Esto como parte del proceso legal que enfrenta tras ser vinculada a proceso por presunta falsedad de declaraciones.

A su salida del Reclusorio Sur de la CDMX, la famosa concedió una entrevista a la prensa, expresando su sentir ante los acontecimientos que se han desarrollado antes y durante la primera audiencia del caso en su contra.

Sin brindar detalles del proceso legal, la estrella de historias como “Muchacha italiana viene a casarse” y “La Desalmada” reflexionó sobre los desafíos a los que se ha enfrentado a nivel personal como resultado de dicha batalla legal.

Sin miramientos, Livia Brito declaró: “Más que arrepentimiento, yo creo que es una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que las palabras no son lo que tendría que decir, más bien las partes legales de él y las mías se tienen que comunicar”.

La famosa desmintió estar en contra del periodismo, afirmando que el detonante de su molestia en primera instancia fue la invasión a la privacidad: “Yo respeto mucho el periodismo, respeto muchísimo que estén aquí, pero es un interés consensuado. Tiene que existir un límite entre la libertad de expresión y cuando comienza mi vida personal“, recalcó.

El juez brindó un plazo para la investigación complementaria en el caso de Livia Brito

Quienes sí emitieron actualizaciones con respecto al estatus del caso fueron los abogados de Liva Brito. En su encuentro con los medios de comunicación, se dijo que pese a su vinculación a proceso, el juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. En dicho periodo, se podrán recolectar y presentar pruebas que puedan sustentar su defensa.

“Nos da dos meses para aportar pruebas, para demostrar que Livia no contiene ninguna conducta irregular ilícita. Es el inicio del proceso, por eso la audiencia fue breve”, compartió el jurista Erick Rauda.

El equipo de defensa de la histrionisa indicó que: “No hay audiencia próxima. Son dos meses que nos dan la oportunidad de trabajar para aclarar justamente los hechos”.

Para finalizar su intervención, la defensa de Brito precisó que el procedimiento en curso no implica, hasta el momento, consecuencias graves para su representada, incluyendo una condena en prisión.

Livia Brito y la batalla legal que se remonta al 2020

La batalla legal a la que se enfrenta la cubana se remonta a junio del año 2020, cuando la artista y su entonces pareja confrontaron al fotógrafo Zepeda en una playa de Cancún, Quintana Roo, por capturar imágenes de su paseo por la playa sin su consentimiento.

De acuerdo con la querella interpuesta por el paparazzi, el intercambio de palabras escaló a agresiones y daños a su equipo. En respuesta, Livia Brito presentó una denuncia por invasión a la privacidad ante el Ministerio Público de Quintana Roo.

Lejos de llegar a una resolución, el desacuerdo escaló a tribunales civiles y penales, desencadenando una sentencia que ordena el pago de una reparación del daño al fotógrafo.

