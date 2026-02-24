Otra más de Trump: promueve el uso de herbicida de glifosato y levanta nueva polémica

La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump ha reconfigurado el debate sobre el glifosato, estableciendo su importancia para la seguridad económica y nacional. Esta decisión contrasta con las posturas históricas del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), que se opone a los pesticidas. El glifosato actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en plantas y microorganismos, lo que provoca su muerte.

Llama la atención que Robert F. Kennedy Jr., un reconocido defensor de la salud pública, y que ahora es el más alto funcionario en materia sanitaria, ha mostrado un cambio notable en su discurso, priorizando la seguridad alimentaria y nacional por encima de la oposición a los pesticidas.

“La orden ejecutiva de Donald Trump prioriza a Estados Unidos en lo que más importa: nuestra preparación para la defensa y nuestro suministro de alimentos”, declaró el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) en un comunicado.

“Debemos salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos primero, porque todas nuestras prioridades dependen de ello. Cuando actores hostiles controlan insumos críticos, debilitan nuestra seguridad. Al expandir la producción nacional, cerramos esa brecha y protegemos a las familias estadounidenses”, argumenta.

Entretanto, el ambiente sigue caldeado; grupos como Moms Across America han calificado la orden de “indignante”, sosteniendo que podría proteger a la corporación agroquímica estadounidense Monsanto de responsabilidades legales, mientras que expertos en salud han expresado su preocupación por los efectos del glifosato en la salud pública.

Es de destacar que un día antes de anunciarse la orden de Trump, Bayer, propietaria de Monsanto, propuso un acuerdo de 7,250 millones de dólares para resolver las demandas actuales y futuras que alegan que el producto causa cáncer, recuerda CNN.

Estudios y debate

Investigaciones han encontrado una correlación entre la exposición al glifosato y un mayor riesgo de cáncer, especialmente en poblaciones vulnerables como los niños. Sin embargo, organismos como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) defienden la seguridad del herbicida.

El uso prolongado de glifosato ha llevado al surgimiento de malezas resistentes, obligando a los agricultores a utilizar combinaciones de herbicidas más agresivas, un fenómeno similar a la resistencia a los antibióticos.

Efectos a largo plazo del glifosato

Los efectos a largo plazo del glifosato en la salud humana siguen siendo objeto de intenso debate científico, con estudios que sugieren riesgos como neuroinflamación persistente y posibles vínculos con cáncer, aunque agencias como la EPA de EE.UU. lo consideran seguro en dosis reguladas.

Daños neurológicos. La exposición breve al glifosato puede causar inflamación cerebral duradera en modelos animales, asociada a síntomas de Alzheimer, ansiedad y muerte prematura; un subproducto como el ácido aminometilfosfónico se acumula en el cerebro meses después.

Riesgos cancerígenos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como “probablemente cancerígeno”, basado en evidencia animal, con tumores en múltiples órganos como hígado, riñón y sistema linfático observados en estudios crónicos de alta dosis.

Otros efectos crónicos. Se reportan disrupción endocrina, problemas reproductivos, daño renal, enfermedades como Parkinson o autismo, y desequilibrios en la microbiota intestinal que afectan el sistema digestivo e inmunológico.

Opciones y recomendaciones para el consumidor

Los consumidores son aconsejados sobre cómo minimizar su exposición al glifosato a través de la selección de productos y prácticas de compra, como la preferencia por alimentos orgánicos y locales, lo que resalta la necesidad de una mayor conciencia sobre el uso de pesticidas en la agricultura.

