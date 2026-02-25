Agente del Sheriff encontrado culpable de un delito grave, pudiera ser perdonado por Trump

Trevor James Kirk, de 32 años y residente de Santa Clarita, quien fue declarado culpable de un delito grave de privación de derechos, ahora busca obtener un perdón presidencial de Donald Trump.

La Asociación Profesional del Sheriff de Los Ángeles (LASPA) está apelando activamente el caso de Kirk, y su equipo legal presentó una solicitud formal de indulto presidencial para el exagente Trevor Kirk, cuya licencia fue revocada por parte de la Comisión de Normas y Capacitación de Agentes de Paz (POST).

“En cuanto a un posible indulto presidencial, esa autoridad recae exclusivamente en el presidente. Cualquier indulto se basaría en hechos documentados: deficiencias reconocidas en el entrenamiento, la ausencia de intención criminal, la desproporcionalidad de una década de exposición federal por una decisión sobre el uso de la fuerza bajo entrenamiento, el honorable servicio militar del agente Kirk y serias preocupaciones sobre la federalización de lo que comenzó como un asunto policial local”, declaró Nick Wilson, portavoz de LASPA.

Wilson señaló que el caso de Kirk no se limita a un agente: “Se trata de si el liderazgo protege a los agentes que actúan dentro de las políticas y el entrenamiento, o si quedan expuestos cuando la imagen pública se vuelve incómoda”.

“La postura de LASPA se mantiene firme: se debe respetar el debido proceso, la rendición de cuentas debe ser consistente y la imparcialidad no puede limitarse a la base”, agregó.

Caso de Lancaster

Trevor Kirk fue declarado culpable de un delito grave, e inicialmente se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de prisión federal por haber violado los derechos civiles de una mujer afroamericana de Lancaster, a quien agredió y sometió con excesiva fuerza, luego la roció con gas pimienta en un supermercado de la zona el 24 de junio de 2023.

Pero cuando el fiscal federal encargado del caso cambió durante el mandato del presidente Donald Trump, Kirk recibió un acuerdo de culpabilidad después de su condena, la cual se redujo su cargo a un delito menor; además, los nuevos fiscales solicitaron una sentencia de un año de libertad condicional.

“Existe un doble rasero sutil, pero arraigado, en el sistema de justicia legal y penal”, criticó Earl Ofari Hutchinson, analista político y presidente de Los Angeles Urban Policy Roundtable.

“Para las personas negras y morenas la regla es la severidad de los procesos y las sentencias”, añadió. “Para los agentes del orden culpables de delitos, la regla es la ausencia de procesamiento y, en los raros casos en que son procesados ​​y condenados, la sentencia es de castigo y, a menudo, la anulación de la sentencia. ¿Por qué?: el sistema de justicia penal está plagado de injusticia racial, desequilibrio y disparidades hacia las personas negras y morenas”.

Para el abogado criminalista, Michael Carrillo, un probable indulto presidencial para Kirk significaría que “siempre se va a proteger a los oficiales, y más cuando la víctima es afroamericana”.

“Si le otorgan el perdón, podría seguir trabajando como oficial. Eso no es justicia, pero como hemos visto siempre, se dan perdones sin pensar en las víctimas”.

Si el presidente Trump indulta al Sr. Kirk, ¿cuál será el mensaje para los angelinos que confían en el LASD y el sistema judicial?, se le preguntó a la abogada de derechos civiles, Caree Harper.

“¿Confianza? Creo que debemos confiar en el Señor y orar por el LASD y el sistema judicial”, respondió. “El sheriff [Robert Luna] debería haber “separado” a Kirk en el momento en que le retiraron la certificación. Debería haber sido despedido en el momento en que el jurado emitió una condena por delito grave”.

A la apelación del caso, por parte de la LASPA y la solicitud formal de indulto presidencial, la oficina del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD) indicó que “la prioridad del Departamento es cumplir con la ley y garantizar que nuestro personal brinde el más alto nivel de servicio a las comunidades a las que servimos”.

¿Qué tan difícil fue para el Sheriff Robert Luna soportar la presión del sindicato de agentes antes y después de la condena de Trevor Kirk?

“Los sindicatos expresan rutinariamente sus posiciones sobre una amplia gama de temas al Sheriff y al Departamento. La prioridad del Sheriff es cumplir con la misión del Departamento de colaborar con la comunidad, prevenir proactivamente la delincuencia, aplicar la ley de manera justa y fortalecer la confianza pública mediante la transparencia y la rendición de cuentas”, dijeron.

En video

Según las pruebas presentadas en un juicio de tres días, Kirk y otro alguacil respondieron a un posible robo en un supermercado WinCo Foods por parte de un hombre y una mujer, en junio de 2023.

Kirk y el otro agente llegaron al lugar y esposaron y detuvieron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, mientras que la víctima, identificada en los documentos judiciales como “J.H.” —quien coincidía con la descripción de la sospechosa— grabó a los agentes con su teléfono celular.

Mientras grababa, J.H. le dijo a Kirk que tenía la obligación legal de informar al hombre sobre el motivo de su detención y que ella estaba difundiendo sus acciones en redes sociales.

Kirk se acercó entonces a J.H. y, sin darle ninguna orden, intentó quitarle el teléfono. J.H. se dio la vuelta, momento en el que Kirk la agarró del brazo, le puso la mano izquierda detrás del cuello y la arrojó violentamente de cara al suelo.

Mientras estaba en el suelo, Kirk le gritó a J.H. que se tirara al suelo, y ella le dijo que “ya estaba en YouTube Live”, insinuando que su video de Kirk y el otro agente esposando a D.B. ya se había compartido en redes sociales.

Kirk entonces puso su rodilla sobre el hombro de J.H. y, cuando J.H. Le gritó a Kirk que se detuviera. El agente Kirk echó el brazo derecho hacia atrás con el puño y dijo: “Para o te voy a dar un puñetazo en la cara”.

Kirk entonces presionó la rodilla contra el cuello de J.H., y ella dijo: «Quita el cuello de mi… de mi… no puedo respirar”. Mientras estaba encima de J.H., Kirk usó su radio LASD para dar un informe engañoso de que estaba en una “pelea”.

Sin darle ninguna orden adicional a J.H., Kirk le roció gas pimienta dos veces en la cara. Ella sostenía con sus manos unas gafas de sol graduadas y una mascarilla quirúrgica de tela.

J.H. recibió atención médica por las lesiones sufridas por el gas pimienta y por haber sido arrojada al suelo.

Además, la mujer recibió tratamiento por traumatismo craneoencefálico por objeto contundente y lesiones en la cabeza, los brazos y la muñeca.

Inhabilitado

La Sección 1029 del Código de Gobierno de California (GC § 1029) es una ley estatal clave que inhabilita a las personas condenadas por un delito grave para ejercer cargos o ser empleadas como agentes del orden público en California. Se aplica a las fuerzas del orden estatales, de condado y municipales, así como a los puestos con las facultades de un agente del orden público.

El exalguacil Trevor Kirk también fue condenado por violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 242, que significa que un funcionario público (policía, guardia, juez) ejerció deliberadamente su autoridad para privar a alguien de sus derechos constitucionales, como el uso excesivo de la fuerza, la detención ilegal o la agresión sexual. Actúa como una ley penal federal contra la mala conducta oficial, punible con multas, prisión o muerte. La revocación de su licencia la decidió la Comisión de Normas y Capacitación de los Agentes de Paz de California (POST).

“Si la sentencia de Kirk en apelación es revocada, el mensaje es claro, las fuerzas del orden sin importar los delitos que cometan, están por encima de la ley”, dijo Ofari Hutchinson.

Apoyo incondicional

Nick Wilson, portavoz de la Asociación Profesional del Sheriff de Los Ángeles, dijo que el caso del agente Trevor Kirk continúa en apelación, y LASPA continúa apoyándolo incondicionalmente.

“La gestión del indulto se lleva a cabo simultáneamente con dicha apelación y está a cargo de nuestro equipo legal”, informo a La Opinión.

Expuso que, desde el principio, “nuestra postura ha sido clara”.

En una declaración publicada, LASPA describió la acusación en contra de Trevor Kirk como “equivocada y con una carga política”. Afirmó que las acciones del agente fueron “legales, moderadas y alineadas con su entrenamiento”.

El abogado defensor, Thomas Yu, lo describió públicamente como un “héroe, no un criminal”.

El presidente de LASPA, César Romero, dijo: “Esto no se trata solo de un agente; es un ataque contra todos los agentes del orden que arriesgan su vida a diario. No cederemos”.

“Esa postura no ha cambiado”, expresó Wilson, quien dio a conocer que el agente Kirk, veterano del Ejército y padre de dos hijos, se enfrentaba inicialmente a una pena de hasta diez años de prisión federal por una decisión de uso de la fuerza en una fracción de segundo durante un robo que involucraba a un sospechoso que se resistía. No hubo ninguna acusación de fuerza letal ni de intención maliciosa.

Enfatizó que este caso se presentó inicialmente al ex fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, cuya oficina se negó a presentar cargos. Posteriormente, se remitió a nivel federal y se procesó.

“Esta secuencia, la declinación local seguida de un proceso federal por un uso de fuerza de menor intensidad, planteó serias preocupaciones sobre la proporcionalidad”, describió. “Al mismo tiempo, el sheriff Robert Luna presentó una carta al tribunal federal reconociendo las deficiencias en el entrenamiento de patrullaje y solicitando clemencia. Esta admisión es importante. Si existían deficiencias sistémicas en el entrenamiento en ese momento, la responsabilidad no puede limitarse a un solo agente”.

Nick Wilson consideró que el contexto general de liderazgo en el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles no puede ignorarse.

Pérdida de confianza

“Bajo la administración del sheriff Luna, el LASD opera con miles de vacantes, las horas extras obligatorias se han vuelto rutinarias, la moral se ha deteriorado y, por primera vez en la historia del departamento, se han producido más de catorce suicidios de agentes durante el mandato de un solo sheriff. Estas son realidades institucionales”.

Añadió que los agentes comprendieron los hechos de este caso y los estándares de entrenamiento vigentes.

“También comprendieron la postura política que lo rodeaba. El sheriff Luna hizo campaña con un mensaje agresivo de “rendición de cuentas” y la erradicación de las llamadas “pandillas de agentes”, una etiqueta que muchos agentes rechazan porque quienes se describen así suelen ser simplemente subgrupos de agentes proactivos que se enorgullecen de sus estaciones y comunidades, al igual que las unidades unidas de las principales agencias del país”, destacó el portavoz de LASPA.

En señal de protesta por las acusaciones iniciales en contra de Trevor Kirk desencadenó en su retiro de la carrera de relevo de Baker a Las Vegas, la carrera policial más grande del mundo.

Los agentes también organizaron manifestaciones simbólicas, depositando gas pimienta en contenedores de recolección.

“El mensaje fue directo: si una herramienta de fuerza intermedia estándar, autorizada por el departamento, podía ser calificada en un tribunal federal como un “arma letal”, los agentes necesitaban saber si los líderes los respaldarían por usar las herramientas para las que están capacitados y autorizados”, indicó Wilson. “Ese nivel de protesta refleja más que desacuerdo; refleja una pérdida de confianza”.